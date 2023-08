Los Zorros podrían lamentar no jugar en su estadio

CIUDAD DE MÉXICO.- La Liga MX reanudó sus actividades esta semana, luego de un descanso por la Leagues Cup, en donde, después del fracaso de los equipos mexicanos se adelantó su regreso. Este domingo la jornada 4 continúa y uno de los partidos más polémicos de la fecha es el Atlas contra América; pues el calendario indicaba que se debía jugar en el Estadio Jalisco. Sin embargo, debido a las malas condiciones de la cancha y después de estar en riesgo de suspenderse, se determinó que se jugaría en el Estadio Azteca, mismo día que Cruz Azul recibirá al Santos, por lo que el coloso de Santa Úrsula será sede de dos partidos el mimo día.

"Derivado de las últimas revisiones por parte del Comité de evaluación de estadios, se determinó que la cancha del Estadio Jalisco no cuenta con las condiciones para la realización del partido de la Jornada 4 del Apertura 2023 entre el Atlas FC y el Club América. Con el propósito de no afectar la calendarización del Apertura 2023, la Liga y los Clubes acordaron que dicho encuentro se lleve a cabo en el Estadio Azteca el domingo 20 de agosto a las 21:00 horas. En el caso del juego del Cruz Azul y Santos no sufre modificación e iniciará a las 17:00 horas", se lee en un comunicado por parte de la Liga MX en redes sociales.

Los Zorros llegan a este encuentro en la nove posición de la tabla general, arrancaron el torneo con un triunfo ante Cruz Azul, luego perdieron contra Monterrey y antes de la pausa, empataron contra Santos. En la Leagues Cup, fue uno de los equipos que avanzó de la primera fase, pero se quedaron en el camino en los dieciseisavos; por lo que buscarán arrancar esta reanudación con un triunfo.

Por su parte, las Águilas llegan en el puesto 12 con apenas tres puntos, arrancaron con un descalabro ante Juárez y ganaron contra Puebla en la jornada 3. En la Leagues Cup, les arrebataron su pase en los octavos de final de último momento, por lo que ese mal sabor de boca lo tratarán de desquitar en este encuentro y estar concentraos en el torneo.

Las estadísticas de estos equipos son parejas, incluso, podría el Atlas verse en desventaja por no cumplir con una cancha digna del juego, pues de 30 partidos disputados en su estadio, 11 los han perdido, por 9 empates y 10 triunfos. Mientras que, en el Azteca, la diferencia es mayor, de 30 disputados solo ha ganado ocho, por seis empates y 16 derrotas.

El encuentro será este domingo 20 de agosto 2023, en el Estadio Azteca a las 21:00 horas y será transmitido por TUDN.