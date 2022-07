Aplauden a Rojinegros

El Bicampeonato de la Liga MX sorprendió al Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien ayer se unió a los reclamos sobre la ausencia de futbolistas rojinegros en la Selección Nacional, dirigida por Gerardo Martino.

"No puedo dejar de decir, aunque me meta en lo que no me toca, que si la Selección Nacional no es capaz de ver lo que significa, el nivel de juego que tienen hoy (Édgar) Zaldívar, el ´Hueso´ (Luis Reyes), que tiene Aldo (Rocha), yo creo que la Selección Mexicana le va a estar fallando al futbol mexicano, porque es una profunda injusticia que estos jugadores que han demostrado con trabajo que se merecen estar ahí, no estén convocados a la Selección Nacional, ojalá pronto se haga justicia.

"El Atlas hoy sigue ilusionado a su afición, sigue inspirando al Estado y es un orgullo para el pueblo de Jalisco", manifestó Alfaro ayer en el reconocimiento que le hizo el Gobierno del Estado a los Zorros.

Grupo Orlegi cumplió 3 años al frente de los Rojinegros del Atlas, con 2 títulos de Liga bajo el brazo, además del trofeo de Campeón de Campeones.

Chivas, aprendan

Alfaro, aficionado a las Chivas, también aplaudió el proyecto de Grupo Orlegi, incluso con el deseo de que el Rebaño desarrolle un trabajo similar.

"Cuando conocí a Alejandro (Irarragorri) y a Pepe Riestra (en 2019) y platicamos sobre su proyecto, me parecía un proyecto muy serio, muy sólido, pero que me costaba creer, no era casualidad el escepticismo, habían sido de muchos años de aguantar un proyecto que no acababa de tomar forma.

"El proyecto que encabezaron fue capaz de romper la historia, ese fue el primer contacto que tuve con un Atlas ganador. Luego (del primer título) comenzó algo nuevo, yo pensé que había sido una historia bonita y que ahí terminaba, pero tenía el Atlas siguió defendiendo una idea de juego, que cómo quisiera que mi equipo (Chivas) la tuviera", agregó Alfaro.

Vislumbran duelos ante Sporting

Irarragorri ya planea algunos amistosos entre el Atlas y el Sporting de Gijón, de la Segunda División española.

"Vamos a intentar el verano del 2023 generar una gira del equipo (Sporting) tanto en México como en Estados Unidos.

"Cuando grandes instituciones y aficiones se unen, puedes lograr sinergias en las mejores prácticas, en las pruebas y errores, esto es positivo para todos", señaló el presidente de Grupo Orlegi.

Así lo dijeron