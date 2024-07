Juárez y Atlas: Duelo por el porcentaje en el Apertura 2024

CIUDAD DE MÉXICO.- Inicia un nuevo torneo con la esperanza de mejorar y borrar lo hecho en el Clausura 2024 para Bravos de Juárez, que intentará comenzar con el pie derecho ante su afición y empezar a sumar en el tema del cociente.

El Apertura 2024 deberá significar un nuevo comienzo para el cuadro fronterizo y, ante el Atlas, su rival del próximo viernes en la Fecha 1, buscará los primeros tres puntos; ir ´paso a paso será el objetivo del cuadro que dirige Mauricio Barbieri.

Juárez logr´16 unidades en el Clausura 2024, lejos de los últimos lugares de la general, pero que no le ayudaron en el tema del cociente, donde quedó en el lugar 17 y tuvo que pagar 47 millones de pesos.

Por lo que, ante un nuevo comienzo, su meta es evitar los últimos lugares; por ahora suma 68 puntos en el tema del cociente, por arriba de Atlas, Mazatlán, Querétaro y Tijuana; pero otro mal torneo y terminará pagando una vez más.

En tanto que su rival, los Rojinegros del Atlas, también tendrá que luchar en el tema del porcentaje, pues el último torneo fue de los más malos para los de Jalisco, al quedar en el penúltimo lugar general con sólo 14 unidades.

Atlas no ha podido salir de la mediocridad en los últimos torneos, pues después de lograr el bicampeonato vino a la baja y su nivel de juego no ha sido el de entonces, a pesar de tener una plantilla buena.

El partido, que se jugará el próximo vienes a las 21:00 horas en el estadio Olímpico Benito Juárez, no promete mucho, pues Juárez y Atlas no lograron con formar u cuadro competitivo para pelear si no por el título, al menos por un lugar en la liguilla y, de paso, empezar a sumar puntos en el porcentaje.