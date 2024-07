Chicharito Hernández y su situación en Chivas

Javier "Chicharito" Hernández lleva un torneo con Chivas, donde ha sido criticado por su bajo rendimiento con el club, parecía que el Apertura 2024 sería clave tomando en cuenta que tendría adaptación a sus compañeros y ya estaría completamente recuperado de la lesión.

Las alarmas se encendieron porque en pretemporada Hernández se lesionó y de eso habló el delantero mexicano en su Twich, afirmando que estuvo cerca de un golpe de mucho mayor gravedad.

"Creo que esquivamos una bala muy dura porque me pude haber roto el ligamento cruzado de la otra rodilla por una barrida sin intención, luego les voy a mostrar unas fotos", mencionó Hernández.

Lo que llamó la atención fue que el "Chicharito" sabe las consecuencias que tendría una lesión más grave.

"Si me vuelvo a lesionar la rodilla, me retiro, no creo estar otros ocho meses recuperándome, pero por algo, por algo", indicó el futbolista de Chivas.

Hernández se perdió la preparación de los últimos días con el club y para evitar rumores detalló qué fue lo que sufrió.

"Fue un accidente, casi me rompo el ligamento de la rodilla, pero quedó en un esguince", agregó el goleador mexicano.

Chivas comienza este sábado 6 de julio su participación en el Apertura 2024 enfrentándose al Toluca en el estadio Akron.