Ciudad de México

El América Femenil ya se instaló en el modo Liguilla y aunque el técnico Ángel Villacampa dijo que lo hecho en el torneo quedó atrás, no dejó de presumir el poder ofensivo de sus jugadoras que anotaron 65 goles en 17 partidos.

Este jueves visitarán al Pachuca un equipo que ya le mostró a las poderosas Águilas que no son invencibles, ya que en el Clausura 2022 las eliminaron en los Cuartos de Final.

"Estamos en modo Liguilla y preparados para todo, la forma de jugar y de vivirlo, vamos a ver una gran versión del América", dijo en conferencia de prensa.

En unos segundos el español desmenuzó a las Tuzas, mostró que las conoce de todo a todo, y a pesar de que ocuparon el lugar 7 de la clasificación, dijo que este resultado no les hace justicia.

"Pachuca tiene una gran plantilla, una línea muy ofensiva, conocemos perfectamente a lo que juegan y como manejan las transiciones.

Charlyn es una constante para generar acciones, Jenni Hermoso va por adentro. El puesto en la clasificación no les hace justicia.

En esos duelos individuales se tiene que imponer en el America, las individualidades te llevan a ganar partidos pero el equipo te lleva a ganar campeonatos", recalcó.

El año pasado, Charlyn fue una pesadilla para la zaga azulcrema, sus goles fueron clave para dejar fuera a las capitalinas, les hizo un tanto en la ida y otro en la vuelta.

No habrá marcación especial y Villacampa apuesta a hacer pesar la casa, "No podemos estar replegados, apostamos por una apuesta ofensiva que tiene riesgos, si somos capaces de mantener ese América, en la Liguilla va a ser difícil que nos superen. No podemos fallarle a la afición y tampoco a nosotros", expuso.