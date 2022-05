¡Amarran repechaje!

Con el resultado, Pumas rompió una racha de dos derrotas y acumuló 22 puntos con que se coloca en la 11ma posición cuando se juega la última fecha. Pumas logró el triunfo a pesar de que el técnico argentino Andrés Lillini dio descanso a varios titulares debido a que el equipo viajará a Seattle para enfrentar a los Sounders el próximo miércoles, en la vuelta de la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

El primer tiempo fue de escasas aproximaciones y los Tuzos tuvieron la jugada más clara a los 35 con un intento de Jorge de la Rosa que se fue por un costado a los 35.

Pumas fue mejor en el complemento y generó peligro a los 50 con un tiro dentro del área del ecuatoriano Washington Corozo que fue desviado por el portero argentino Óscar Ustari.

Ya a los 63 minutos, el colombiano José Caicedo sacó un remate peligroso que Ustari desvió a tiro de esquina.

En la siguiente jugada, Pumas se adelantó cuando Dinenno superó a su marcador y conectó un cabezazo que pegó en las manos a Ustari, pero se fue al fondo de la red.

Poco después, en una transición rápida, el brasileño Diogo intentó dar una asistencia, pero el balón rebotó en un zaguero y le cayó a Dinenno, quien dentro del área sacó un potente disparo que entró por el ángulo derecho de Ustari.

´NO MERECÍAMOS PERDER´: ALMADA

Pachuca cerró el torneo regular con una derrota 2-0 frente a Pumas, aunque para el técnico de los Tuzos, Guillermo Almada, el resultado no debió ser ese. "No hicimos un buen partido, pero no merecíamos perder, el rival no nos superó, Pumas aprovechó nuestros errores", compartió en conferencia de prensa.

REPESCA DEL CLAUSURA 2022

ENCABEZA EL CHIVAS-PUMAS EL REPECHAJE

Chivas y Pumas será el plato fuerte del Repechaje del Clausura 2022. Puebla-Mazatlán, Rayados-Atlético de San Luis y Cruz Azul-Necaxa son los otros duelos que completan las instancia, y de la cual saldrán los otros cuatro equipos que jueguen la Liguilla.

Pachuca, Tigres, Atlas y América esperan a los ganadores del Repechaje en los Cuartos de Final.