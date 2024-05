Declaraciones de Alexis Vega tras partido de Cuartos de Final

Alexis Vega salió del Estadio AKRON sin rencores a Chivas y su afición luego de los constantes abucheos que recibió en el partido de Ida de Cuartos de Final.

"Hasta el último día fui el más feliz aquí en Chivas. No esperaba lo contrario, no esperaba unos aplausos, pero es parte del futbol. La gente paga un boleto y están en su derecho de gritar. No tengo nada en contra de ellos. Esos malos comentarios los tomo con buena vibra para mí y trato de disfrutar el juego, que es lo más importante", comentó a Alexis Vega al finalizar el partido.

El Toluca se lleva una desventaja de 1-0 al partido de Vuelta que se jugará el sábado en el Estadio Nemesio Díez.

"Obviamente por el partido, un mal sabor de boca, veníamos a hacer un buen partido, yo creo que el primer tiempo estuvo muy reñido, después el segundo estuvo para los dos equipos, ahí también nosotros tuvimos nuestras oportunidades, no pudimos concretar y bueno, después pasó una jugada en la cual una desatención de nosotros y bueno, también tiene méritos el "Pocho" (Guzmán) que hace un golazo", afirmó Vega.

"Sabemos que va a ser un partido complejo, pero también tenemos la ventaja de ahora estar en nuestra casa con nuestra gente, no va a ser nada fácil, es la realidad, Chivas es un gran equipo con buenos jugadores, pero estoy seguro que junto con todos mis compañeros vamos a dejar el alma para sacar el resultado y bueno, poder avanzar en la siguiente ronda".

Alexis Vega no se fía de las Chivas y afirma que no serán presa fácil para avanzar de ronda en la Liguilla del torneo Clausura 2024.