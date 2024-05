Dice 'Tiba' Sepúlveda estar listo ante el reto de enfrentar al Toluca

Como superhéroe, "Tibatman" está listo para defender a las Chivas ante los Diablos Rojos.

En la Fecha 4, precisamente ante el Toluca, Gilberto "Tiba" Sepúlveda sufrió una fractura en el pómulo izquierdo que lo alejó varias semanas de las canchas.

Regresó para la Jornada 12, en el marco del Clásico Nacional ante América. Su vuelta coincidió con el alza de las Chivas para fortalecer su zona defensiva y sumar 5 triunfos en fila.

"Detrás de esa máscara está una persona que trabaja demasiado, que se ha caído, que ha tenido errores, claro, pero he demostrado que tengo esa capacidad de levantarme, esa capacidad de volver", reconoció "Tibatman".

"A raíz de esa lesión (fractura en el pómulo), uno valora muchas cosas porque en cualquier momento esto se nos puede acabar, no sabemos qué día, entonces mientras estemos aquí, dar lo mejor de nosotros. Detrás de esa máscara está una persona, está alguien que se esfuerza, que tiene familia, está un ser humano que me identifico mucho con la afición y de mi parte, decirles que seguiré dándolo todo, con o sin ella, siempre exigiéndome al máximo".

Hoy, las Chivas reciben al Toluca en la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2024, en un gran momento del "Tibatman", al que incluso su figura con la máscara se ha vendido en llaveros afuera de los estadios.

"Es una forma de demostrarme que estoy presente, que se habla de mí, y sobre todo, de cosas buenas que son para seguir creciendo, que me ayudan para seguir mejorando.

"Hasta mi mamá andaba buscando los llaveros, me decía que se acabaron muy rápido, les agradezco el cariño que han estado mostrando hacia mí".

Al menos en lo que resta del torneo, "Tibatman" Sepúlveda usará la icónica máscara para defender a las Chivas.

Para quedar campeones con Chivas hay que creérnosla.- 'Tiba'

Las Chivas quieren celebrar hoy su Aniversario 118 con un triunfo ante el Toluca, en el comienzo de la Liguilla del Clausura 2024.

Chivas recibe en el Estadio AKRON a los Diablos Rojos, comandados por Alexis Vega, en la Ida de los Cuartos de Final.

En entrevista con CANCHA, el defensa Gilberto "Tiba" Sepúlveda presume la calidad del Rebaño, la solidez defensiva y el ataque rojiblanco, con lo que se ilusiona a lograr el título.

- ¿Cómo enfrentar a Toluca en estos Cuartos de Final?

Conocemos muy bien al equipo, sabemos que tienen grandes jugadores, juegan muy bien al futbol, les gusta tener el balón. Va a ser un encuentro muy bueno, va a ser un partidazo porque nosotros también tenemos ese tipo de características un poco similares a ellos y que nos gusta mostrar el buen futbol, es un partido que se va a prestar para los dos equipos sin duda, pero obviamente, va a ganar el más contundente hacia adelante y el más sólido atrás.

- Hay dos rivales que conocen muy bien: Alexis Vega y 'Canelo' Ángulo, ¿eso les da ventaja para frenarlos?

Son jugadores muy talentosos los dos, con demasiada capacidad, pero también, nosotros hemos encontrado ese juego en conjunto, tanto defensivo como ofensivo y creo que eso es lo que nos hace a nosotros fuertes para esto que viene.

- ¿La afición se puede ilusionar en esta Liguilla?

Sí, claro que tiene que ilusionarse y nosotros también porque hay que creérnosla, para quedar campeones hay que creérnosla. Tenemos suficiente calidad, suficiente madurez para enfrentar este tipo de torneos, este tipo de instancias, de saber cómo se deben de jugar las Liguillas, creo que se viene un buen momento para el equipo y esperemos que logremos el campeonato, que es lo que queremos todos.

- ¿Qué experiencia quedó tras las últimas Liguillas (Final y Cuartos de Final)?

Más que nada, saber y leer los tiempos del partido, saber qué es lo que tienes que hacer cuando llevas ventaja, leer también un poco al rival en el sentido de qué te está mostrando en ese momento: ansiedad, agresividad, orden, y sobre todo, que haya una comunicación verbal entre nosotros. Es importante esa conexión en conjunto de que todos vamos a lo mismo y no estar de que cada quien a lo que le salga, a lo que venga. Sabemos y tenemos muy claro lo que tenemos que hacer y eso lo va a facilitar.

- En 5 de 6 partidos no han recibido gol, ¿cómo lograron esa solidez?

Todo parte de la exigencia y del trabajo, y hay algo bien importante, yo siempre se los menciono: 'cuando creemos en nosotros y jugamos en conjunto, somos un equipo muy difícil al cual le puedan ganar'.

Esa solidez viene del esfuerzo de todos, los cuatro de atrás, más el portero, tenemos esa responsabilidad, pero fuera más difícil todavía si no fuera porque "El Piojo" (Roberto Alvarado) no corre, si no fuera porque (Fernando) Beltrán no se exige, (Ricardo) Marín y toda la gente de arriba, al verlos exigirse, correr, defender, eso contagia al equipo y si empezamos a hacer todos esa parte, es difícil que nos anoten.





PARA HOY (IDA DE CUARTOS)

Chivas vs. Toluca

19:05 hrs. / TV: Canal 5, Azteca 7 y Chivas TV