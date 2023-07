No beneficia Leagues Cup al futbolista mexicano

Amsterdam, Paises Bajos .-Jonathan dos Santos lanzó un dardo a la Leagues Cup, ya que considera que el torneo no beneficia al futbolista mexicano, pero habrá que disputarlo porque el jugador no tiene voz ni voto.

"Al final nosotros somos un producto y tenemos que hacer lo que nos manden, es un año atípico en calendarios, vamos a estar creo que después del juego contra Puebla tres semanas o un mes fuera de casa, viajando, sin estar con nuestras familias, creo que no nos beneficia en nada a nosotros, le va a beneficiar más a los equipos de Estados Unidos, pero estamos para lo que tanto la Liga de aquí como la MLS digan y vamos a hacer nuestro trabajo.

"No tenemos voz ni voto, no te puedo decir si está bien o mal, pero a final de cuentas puede afectar un poco en el rendimiento y también en la Liga", expresó en conferencia de prensa en el Nido de Coapa.

El Apertura 2023 parará tras la Fecha 3 para que los equipos mexicanos reten a los de Estados Unidos, en una competencia oficial que durará un mes.

La Leagues Cup es uno de los proyectos de los que más se enorgullece el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola.

BIENVENIDO QUIÑONES

Si Julián Quiñones quiere jugar para el Tricolor, Jonathan dos Santos da el visto bueno.

"Todo lo que sea bueno para la Selección, sea o no nacido en México, aunque sean naturalizados, si es buen jugador, bienvenido sea, como en su momento con Fidalgo, es un gran jugador y si en su momento decide jugar con la Selección Mexicana, ¿por qué no?

"Yo que lo he visto entrenando, es un grandísimo jugador, entrena muy bien, se ha acoplado muy bien y sí, bienvenido sea. Estoy de acuerdo teniendo un jugador de la cualidad de Quiñones, uno de los máximos goleadores, con campeonatos asu corta edad, sintiendo que va a jugar al lado de Diego Valdés, Henry Martín, Leo Suárez, Zendejas, siento que vamos a ser una delantera que ojalá Dios quiera vamos a batir récords", comentó Dos Santos.

OJALÁ SEA MI AÑO.- JONATHAN

Jonathan dos Santos se mantuvo en el equipo y espera triunfar ahora que la directiva le otorgó un año más de contrato.

"Siempre mi deseo fue triunfar aquí en el América, nunca me di por vencido, ha pasado un año y medio para que llegara este momento de sentirme importante en el equipo, tengo muchísima ilusión de hacer cosas grandes.

"El nuevo técnico y el staff me han tratado muy bien, me han respetado como jugador y mi carrera. Me siento feliz, hace un mes no sabía si me iba a quedar o ir, pero siempre tuve la confianza del presidente, antes de irme de vacaciones me dijo que esperara unas dos semanas, que nada más tenía que arreglar el tema del entrenador, cumplió su palabra, me esperó, renovamos el contrato por un año, ojalá este año sea mi año", expresó.

VISTO BUENO A JIMMY

Jaime Lozano es un técnico con las credenciales para dirigir a la Selección Mexicana, a juicio de Jonathan dos Santos.

"Todos son procesos, estamos en un proceso en el que se ha cambiado casi toda la Selección, jugadores, entrenadores, directivas, presidencia, debemos salir de ese bache y de ahí para adelante, siento que Jimmy Lozano está más que preparado, le faltaba eso a la Selección, tener un entrenador mexicano que entendiera al futbolista mexicano, la mentalidad mexicana", indicó.