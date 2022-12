Guardado pondría fin a su carrera en la Selección Mexicana

"Me hubiera gustado, más allá de jugar cinco Mundiales, haber conseguido algo importante con mi Selección en alguno de esos Mundiales, no sólo haber participado", aseguró Guardado, en una entrevista con el sitio oficial de su equipo, el Real Betis.

Eso sí, reconoce que le da gusto ser uno de los seis futbolistas en toda la historia que han disputado cinco ediciones de la Copa del Mundo. Los otros cinco son los también mexicanos Antonio "Tota" Carbajal y Rafael Márquez, además del alemán Lothar Matthäus, el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo.

"No quiero quitar el mérito que eso conlleva, porque es mucho tiempo de sacrificio, de estar manteniendo un nivel, una exigencia, para seguir siendo considerado", aclaró. "Cuando volteas atrás siempre te llena de orgullo y satisfacción, porque todo lo que has hecho ha valido la pena". Con 36 años de edad, el tapatío llegaría de 39 a la Copa del Mundo que Norteamérica organizará en 2026, por lo que no lo ve como una opción.