¿Aceptaría Matías Almeyda dirigir a Chivas?

El Rebaño busca director técnico y la afición rojiblanca vuelve a pedir el regreso del último pastor que los hizo ganar títulos. "No puedo evitar eso (que la afición lo pida) y me llena de una caricia al alma que tengo más que los momentos difíciles que he vivido.

Es porque las cosas hechas han sido buenas y ante el deseo de la gente nadie lo puede modificar. O te putean (insultan) o te quieren, en este caso, me quieren", dijo Almeyda, en entrevista con David Faitelson.

El estratega argentino ganó 5 títulos (uno de Liga MX, dos de Copa MX, uno de Liga de Campeones de la Concacaf y una Supercopa MX) en 7 finales. En la era post Almeyda, Chivas sólo ha jugado una Liguilla en Liga MX (Semifinal en el Guardianes 2020) en 8 torneos.

En 2018 se anunció la salida de Almeyda del Guadalajara. "Yo no hablé al final con Jorge pero obviamente que él era el dueño. En ese momento estaba Paco (De Anda), José Luis (Higuera) y Amaury (Vergara).

Jorge estaba con su enfermedad y fue muy rápido todo, el final fue feo". "Yo digo que a veces los finales se podrían dar de una linda manera, más allá de que no estés de acuerdo, pero puede ser bueno, ¿por qué tiene que ser malo?", se preguntó el argentino.

Sin embargo, Almeyda destacó la figura del ex propietario Jorge Vergara (QEPD). "Jorge fue el mejor dueño que conocí, el número uno. Un adelantado de la vida y Dios quiera que Amaury siga esos pasos porque Jorge marcó un antes y un después en el futbol mundial, para mí".

Acerca de los rumores de una enemistad con Amaury Vergara, el "Pelado" aclaró lo ocurrido en la discusión que sostuvieron en Toronto, previo a la Final de la Liga de Campeones de la Concacaf, que a la postre ganaron en 2018.

"Es perfecta (la relación). He hablado con Amaury muchas veces. Hablo con algún familiar de él y yo no tengo problemas con él y creo que él tampoco conmigo porque hemos hablado muchas veces".

"Sí discutimos (en Toronto) como discute la gente, pero terminamos llorando los dos porque la conversación fue muy fuerte y después nos sinceramos de una manera en la que (reconocimos que con eso) estábamos perjudicando a una familia.

Salimos del lugar abrazados y hay testigos", relató. Almeyda actualmente dirige al San José Earthquakes de la MLS. "Tengo contrato hasta final de la temporada y de palabra me puedo ir mañana.

Si algo tengo con esta dirigencia es mucho diálogo abierto y realmente me han hecho sentir muy bien". También, el "Pelado" respondió al cuestionamiento de volver a las Chivas en caso de que le ofrecieran el cargo.

"Hoy sería un error emitir un comentario respecto a esto.

No lo quiero hacer, todos saben lo que he declarado constantemente porque primero, soy hincha de Chivas y tengo muchos amigos. Es un lugar en el que me sentí muy cómodo, pero es muy difícil hablar de esto. Hablar de supuestos es en vano", apuntó Matías.