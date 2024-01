Oficializa Rayados a Tony Leone

MONTERREY, NL

Leone tiene 19 años de edad y proviene del equipo Los Ángeles FC de la Major Soccer League, aunque aunque ahí sólo jugó en las divisiones inferiores. También militó con Las Vegas Lights de la United Soccer League

"Trabajaré duro para lograr mi debut, sé que podremos lograr muchos títulos con este gran equipo y honestamente yo quiero conocer a todos y construir una relación de familia aquí", dijo en inglés el jugador en una entrevista difundida por el club.

"Sé que es uno de los mejores clubes de México si no es que en todo el Norte y Sudamérica y sé que haré grandes cosas en este club".





Leone, quién juega como defensa, aseguró que en su país natal todos hablan de Rayados en el mundo del futbol y lo definen como un equipo ganador.

"En Estados Unidos muchos hablan de lo que es Rayados, que son un gran club, se toman todo en serio, son muy disciplinados", explicó.

Por su herencia mexicana el zaguero de 1.85 metros contaría como Jugador Formado en México en la Liga MX. Incluso el zaguero ha integrado ya la Selección Mexicana Sub 23.

"En la cancha soy muy agresivo y apasionado, me tomo muy en serio todo dentro del campo, juego con mucha pasión, no me gusta perder, me gusta ganar y siempre hago todo por mis compañeros y me gusta motivarlos, soy una persona muy apasionada", dijo Leone para describirse.

Leone añadió que le impresionó el Estadio Monterrey y ya desea jugar ahí.

El jugador ya tiene varios días en la ciudad, aunque está en un proceso de acondicionamiento físico para ponerlo a tono.

Por su edad pudiera ser considerado para jugar también en la Sub 23.