¡A soñar con el ´bi´!

Por si había quedado alguna duda por el encuentro del jueves (1-2), los Zorros volvieron a ser mejores (1-1, 3-2 global) en el estadio Jalisco y confirmaron la superioridad que tienen actualmente sobre el rival de la ciudad. El bicampeonato es una obsesión, grita su fiel afición.

Chivas no dio para más. La buena racha con Ricardo Cadena se quedó en cinco partidos en la fase regular, pero en Liguilla volvieron a ser el mismo equipo de los últimos años.

Alexis Vega y José Juan Macías ofrecieron muy poco en el ataque y las pocas llegadas que tuvieron fueron detenidas por Camilo Vargas o la zaga del Atlas.

En tiempo de compensación de la primera mitad, Aníbal Chalá hizo estallar la fiesta rojinegra con su disparo cruzado que venció a Raúl Gudiño, quien entró por lesión de Miguel Jiménez.

Los suplentes del Guadalajara, Cadena y su cuerpo técnico se molestaron, consideraban que el autor del gol se tuvo que ir expulsado minutos antes por doble tarjeta amarilla.

Los 32 mil 700 aficionados que se dieron cita en el Jalisco, de la Academia en su mayoría, saltaron y cantaron al ritmo del juego. El baile lo pusieron los Zorros. Sueñan con el "Bi".

RICARDO CADENA:

´CHIVAS LUCHÓ HASTA EL FINAL´

Ricardo Cadena lamentó la falta de contundencia de las Chivas en los duelos de los Cuartos de Final ante el Atlas, pero reconoció el esfuerzo de sus jugadores. El Rebaño empató 1-1 en el Estadio Jalisco y quedó eliminado con el 3-2 global.

"A diferencia de otros partidos no fuimos contundentes. A lo largo de los 180 minutos fuimos los que más opciones tuvimos para convertir. No me siento superado en funcionamiento ni en situaciones de gol, pero la contundencia sí fue un factor que no jugó a nuestro favor", comentó el técnico rojiblanco Ricardo Cadena. "El equipo luchó hasta el final para hacer la remontada, se entregó siempre".

¡ECHEN CARRILLA!

Diego Cocca expresó sus ganas de celebrar el pase a la Semifinal y dijo querer ver a los aficionados rojinegros disfrutar y "echarle carrilla" a la gente de Chivas por no superarlos en el Clásico Tapatío. "Yo estoy muy contento, muy orgulloso, muy feliz, y tengo ganas de ir a descansar, a celebrar con mi gente, que toda la gente del Atlas en la ciudad esté orgullosa, esté contenta y que le puedan echar la carrilla que quieran a la gente de Chivas", comentó.