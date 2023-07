Joao le da la bienvenida a Canales y lamenta salida de Celso

MONTERREY, NL

El ecuatoriano habló sobre la incorporación de Canales al Monterrey y deseó que se adapte pronto, pues será bien recibido.

"Sí, es bueno, a esperar darle la bienvenida, que llega a un gran club, a un gigante, donde la gente es muy amable, donde va a llegar a una hermosa ciudad y espero que lo puedan recibir como me recibieron a mí y a muchísimos más compañeros", comentó.





Por otra parte, el sudamericano también habló sobre la partida de Celso Ortiz, quien será el extranjero sacrificado para la llegada del futbolista ibérico.

"Me da mucho pesar porque hoy en la mañana me enteré. Lo considero un amigo, a su esposa igual, la familia que tiene es preciosa, a mí y mucho más a mi esposa, nos hicieron la vida mucho más fácil y más cómoda aquí, a pesar de los momentos difíciles que tuve que pasar. Agradecerle a él, seguro lo voy a ver antes de que se vaya", dijo.

Respecto a las salidas del club debido al cupo de extranjeros, Rojas mencionó que nunca le preocupó ser uno de los sacrificados.

"No sé el resto y no quiero sonar soberbio pero yo siempre estoy en paz conmigo y en paz con Dios, yo siempre voy a estar convencido que es el lugar y si me tenía que ir era un lugar que no era para mí, o si me tengo que quedar es un lugar que es para mí y aquí me voy a quedar a pelear y a demostrar lo que soy", comentó.