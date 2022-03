Mayfield pide su salida de Browns

Mayfield pidió su canje después de que el equipo intentó infructuosamente adquirir al controversial quarterback Deshaun Watson, le dijo este jueves a The Associated Press una persona que tiene conocimiento de las discusiones.

La petición llegó poco después de que Watson y sus representantes les informaron a los Browns que el quarterback tres veces elegido al Pro-Bowl no iría a Cleveland, dijo la fuente, que habló en condición de anonimato debido a la índole delicada de la situación.

El equipo rechazó la petición de Mayfield, dijo una persona que tiene conocimiento de la decisión de los Browns.

Mayfield, que viene de una aciaga temporada 2021 tras someterse a una cirugía en el hombro, se molestó por el acercamiento público del equipo hacia Watson y cree que llegó su final con Cleveland.

"Es de interés mutuo que vayamos a otra cosa", dijo Mayfield a ESPN. "La relación está demasiado destruida para enmendarla. Lo mejor para ambas partes es que cada una siga su rumbo".

Liderados por el dueño Jimmy Haslam, los Browns enviaron una delegación a Houston el martes para hablar con Watson, quien se convirtió en una opción después de que un jurado declinó procesar al jugador la semana pasada tras la demanda de abuso y acoso sexual que 22 mujeres habían presentado en su contra.

El interés de los Browns en Watson desató la indignación de Mayfield, quien se pronunció en las redes sociales.

"No tengo idea de qué suceda después, lo cual es la razón de mi silencio durante este proceso", escribió Mayfield en Twitter e Instagram. "Le he dado todo lo que tengo a la franquicia. Eso ha sido lo que siempre he hecho en cada etapa, en cada nivel".

Aunque los Browns hayan negado tener intención de canjearlo en este momento, posiblemente otros equipos mostrarán su interés por Mayfield y podrían encontrar un cambio que los beneficie a ellos y al jugador a quien en algún momento Cleveland consideró su respuesta en la búsqueda de un quarterback franquicia.