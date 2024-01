49ers-Jefes, la revancha

Ciudad de México

Quedó definido el Super Bowl LVIII, una vez más, Kansas City y San Francisco se verán las caras en Las Vegas el próximo 11 de febrero. Los "Jefes" alzaron el título de la Conferencia Americana tras derrotar 17-10 a los Cuervos de Baltimore.

En tanto, en la Conferencia Nacional, el equipo de los 49ers supieron venir de atrás para imponerse a los Leones de Detroit 34-31.

´AÚN FALTA TRABAJO POR HACER´

Patrick Mahomes sabe que el trabajo todavía no está hecho pues hay que volar a la Ciudad del Juego. Los Chiefs han salido en toda esta Postemporada como los "no favoritos", pero ellos no se sienten así.

Tienen la experiencia de jugar ya varios Súper Tazones, y por eso la mentalidad ha sido clave para ganar, primero en Búfalo en el Divisional, y ayer en Baltimore, en el Juego de Campeonato de la AFC.

"Ha sido un gran año. Hemos sido los no favoritos en los últimos juegos, pero nunca nos hemos sentimos como tales. Tenemos muchos muchachos en este equipo que saben cómo ganar. Cuando llegaron los Playoffs, sabíamos que íbamos a lograrlo.

"Ahora estamos en el Super Bowl y el trabajo no está hecho. Tenemos que ir a Las Vegas y jugar contra un gran equipo y ver si podemos salir y conseguir el Super Bowl", expresó el quarterback de 28 años de edad.

Una de las mentes que ha transformado a los Chiefs es el coach Andy Reid, quien sigue dando resultados con su proyecto.

"Estoy muy orgulloso de estos muchachos aquí. También estoy orgulloso del trabajo que John Harbaugh ha hecho aquí en Baltimore. Es un entrenador fenomenal, la ciudad tiene suerte de contar con él. Esto es diferente, hacerlo aquí en Baltimore, pero es una gran ciudad, apreciamos la hospitalidad. Pero, sobre todo, Kansas City, te amamos", expresó Reed.

¡ÉPICO REGRESO!

Aún estaban abajo por 14 puntos, pero no hubo un solo jugador de los 49ers que no festejara cuando Josh Reynolds no atrapó aquel pase de Jared Goff. Los hoy campeones de la Conferencia Nacional sabían que Dan Campbell, coach de los Lions, pagaría muy caro mantener su filosofía de priorizar jugársela en cuarta oportunidad en vez de buscar goles de campo. Y así fue.

San Francisco protagonizó una de las remontadas más espectaculares en la historia de los Playoffs en la NFL y derrotó a Detroit (34-31), para clasificar al Super Bowl LVIII, donde se medirá a los campeones Chiefs de Kansas City. San Francisco buscará su primer título en 29 años.

¡JEFES, IMPARABLES!

No importa si es de visita, de local, contra el MVP o contra el mariscal de campo del momento, Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs continúan con su dominio en la Conferencia Americana de la NFL. Esta vez, superaron a los Ravens de Baltimore, que partían como favoritos por la gran temporada de Lamar Jackson. Será la cuarta aparición de Mahomes en un Super Bowl, la sexta en la historia de la franquicia, y el mariscal de campo enfrenta la posibilidad de conquistar su tercer trofeo, Vince Lombardi.

El camino a Las Vegas no fue sencillo. Primero superaron a los Dolphins de Tua Tagovailoa, luego a los Bills de Josh Allen y finalmente, a los Ravens de Lamar Jackson (17-10).