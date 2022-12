No es divertido para Brady sumar tantas derrotas

El quarterback Tom Brady aceptó que no es divertido sufrir ocho derrotas en una temporada de la NFL, pero no se desanima ya que aún pueden hacer algo al respecto.

Luego de perder 34-23 con los Bengals de Cincinnatti, los Buccaneers de Tampa Bay dejaron su marca de 6-8, siendo la primera vez en la carrera de Brady en sumar tantas derrotas en una temporada.

"No es nada divertido y no es algo con lo que tuviera que lidiar antes", dijo el siete veces campeón del Super Bol al podcast Let´s Go! with Tom Brady, agregando que ahora siente más empatía por los pasadores que han pasado seguido por esto.

Sin embargo, pese al registro el equipo es líder del Sur de la NFC, por lo que aspiran a disputar los Playoffs.

"Cada día el sol sale, despertamos y tenemos una oportunidad. No es momento de sentir lástima por uno mismo.

En una manera muy, muy, muy, muy loca aún tenemos toda la temporada adelante de nosotros, tenemos una oportunidad de hacer algo al respecto", declaró.

A Brady se le preguntó sobre los retos personales y deportivos que ha enfrentado este año y sacó su lado positivo.

"Algunas cosas son muy personales (como su divorcio) y no me interesa compartirlos. Algunos años te retan un poco más en lo físico y tiene que superar estas adversidades. Es la vida, no tienes derecho a ganar y nadie tiene garantizado un mañana.

"No lo miro de ¿qué he aprendido? ¿Le he puesto la misma cantidad de energía a ganar que en otros años? ¿Qué me ha enseñado? ¿Por qué sentimos que tenemos derecho a ganar siempre? No lo tenemos. De eso no se trata la vida", manifestó.