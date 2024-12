Kirk Cousins no ha olvidado cómo jugar de quarterback

Por: Agencia AP

Diciembre 19, 2024 -

Kirk Cousins será solidario con los Falcons a pesar de perder la titularidad como quarterback frente al novato Michael Penix Jr. a quien cobijará y apoyará desde su nueva posición. Cousins fue contratado por Atlanta con un enorme contrato de cuatro años porque se le consideraba la pieza que faltaba en la posición de quarterback para un equipo que, por lo demás, estaba listo para volver a los playoffs.

El veterano perdió su puesto de titular frente al novato Michael Penix Jr. porque el entrenador Raheem Morris concluyó que los errores de Cousins eran el mayor obstáculo para las esperanzas de playoffs del equipo. Esa conclusión fue difícil de escuchar para el quarterback por parte de su entrenador durante una reunión no programada el martes por la noche.

"Es fútbol americano profesional, y había un estándar que tengo para mí mismo y que el equipo tiene para mí", dijo Cousins el miércoles. "Desafortunadamente, no estaba jugando consistentemente a ese nivel".

Penix es conocido por su tranquilidad.

"No creo que nadie tenga que decir nada para que Mike se mantenga tranquilo", dijo el coordinador ofensivo Zac Robinson el miércoles. "Quiero decir, es de lo más sereno que hay".

Aun así, Penix reconoció que se sentirá diferente cuando entre al campo en el Estadio Mercedes-Benz antes del juego del domingo contra los Giants de Nueva York.

"Estaba pensando básicamente en todo lo que conlleva, salir corriendo del túnel", dijo Penix. "No voy a mentir, estaré nervioso al salir del vestuario, pero será diferente cuando salga al campo... Es un cambiar el interruptor, estaré listo".

En los últimos cinco juegos, los Falcons (7-7) tuvieron un récord de 1-4 mientras Cousins lanzó un pase de touchdown con nueve intercepciones. Después de liderar el Sur de la NFC con 6-3, ahora los Falcons necesitan ayuda del primer lugar, Tampa Bay, para ganar la división.

Los Falcons están un juego detrás de los Buccaneers. Atlanta tiene la ventaja del desempate si termina empatado con Tampa Bay al haber ganado los dos enfrentamientos directos.

Cousins dijo que apoyará a Penix, pero tuvo una respuesta rápida cuando se le preguntó si creía que todavía podía ser titular en la NFL.

"No olvidé cómo jugar de mariscal de campo", dijo Cousins. "Ciertamente, los errores no son lo que quieres, pero no olvidé cómo jugar".

Cousins insistió en que la salud y la confianza no fueron problemas en sus errores, sino que simplemente necesita tomar mejores decisiones.

El ascenso de Penix al rol titular no fue una decisión de una semana. El puesto pertenece a Penix indefinidamente.

"No creo que nada sea permanente en la NFL", dijo Morris el miércoles. "Pero, ya sabes, ahora mismo, Mike Penix es nuestro quarterback y vamos a respaldarlo y darle todo el apoyo que necesita, como hicimos con Kirk cuando él era nuestro titular".

Penix dijo que estaba de compras con su novia el martes por la noche cuando recibió la llamada de Morris. Dijo que esa llamada no se trataba solo de un juego.

"Me dijeron que iba a ser el QB titular por el resto de la temporada", dijo Penix. "... Estoy súper bendecido de estar en este equipo con esta oportunidad".

Si Cousins, de 36 años, no comienza otro juego para Atlanta, sería un costoso periodo de 14 juegos porque firmó un contrato de cuatro años por 180 millones de dólares, con 100 millones garantizados.

Morris dijo que el propietario de los Falcons, Arthur Blank, fue "extremadamente solidario", pero el entrenador reconoció que la decisión de sentar a Cousins tiene ramificaciones financieras. Morris dijo que esos factores fueron superados por el impulso hacia la primera aparición del equipo en los playoffs desde 2017.

Los Falcons tienen una semana corta de práctica después de la victoria del lunes por la noche por 15-9 en Las Vegas que rompió una racha de cuatro derrotas. Cousins lanzó para 112 yardas con su primer pase de TD en cinco juegos, y una intercepción. Lidera la NFL con 16 intercepciones.

Morris espera que Penix, la selección global número 8 de Washington en el draft de este año, pueda ser el factor decisivo en la cerrada carrera divisional.

"Queremos jugar mejor en la posición de mariscal de campo", dijo Morris. "Y sentimos que tenemos la oportunidad de jugar un poco mejor. Y si podemos salir y jugar mejor en la posición de mariscal de campo, ¿quién sabe qué puede pasar?"