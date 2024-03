Disfruta Matthew Vitale su gran regalo

GUADALAJARA, Jalisco

Matthew Vitale disfruta cada segundo en el emparrillado y fuera de él.

El quarterback de los Reyes de Jalisco, quien hoy se enfrenta a los Fundidores de Monterrey en el estadio Reyes Comude, recuerda que en marzo de 2020 ingresó a emergencias debido a una perforación en el intestino.

"Es sorprendente porque cuando pasas por algo así en la vida no sabes cuál será el resultado. Es como si desarrollaras una perspectiva diferente. La vida es preciosa y jugar futbol americano es un gran regalo, porque es un juego físico. Es algo que siempre me ha gustado hacer, he sido muy apasionado, así que poder jugar de nuevo y estar saludable es algo que nunca voy a tomar en vano. Siempre aprovecho la próxima oportunidad de jugar porque nunca sabes cuándo podría ser tu último juego o tu último día", dijo Vitale a CANCHA.

Tras nueve procedimientos debido a complicaciones de la primera cirugía y 105 días internado, el estadounidense Matthew abandonó el hospital, siempre pensando en volver, pese a las adversidades.

Y es que el QB, en ese momento de la Universidad de Temple, perdió más de 20 kilogramos y desarrolló una adicción a los analgésicos, que fue tratada, pero le costó su lugar en Temple, reapareciendo en Jackson State.

Matthew, de 26 años, nunca pensó en abandonar el futbol americano, deporte que practica desde los 4 años, inspirado en su ídolo Brett Favre.

"Sabía que tenía mucho buen futbol americano en mí. He estado entrenando durante mucho tiempo, he preparado mi mente y mi cuerpo para jugar a un nivel alto y no quería dejar que terminara en esa cirugía.

"El americano es algo que siempre he sido apasionado, es una gran semejanza de lo que es la vida".

Vitale fue parte de los Panthers Wroclaw, equipo de Polonia que participa en la Liga Europea de Fútbol Americano.

"El futbol americano es igual en todos los lugares. Cuando llegas al campo, ya sea en España, Alemania, Austria, Estados Unidos o México, el deporte es igual. Todavía hay 11 jugadores en el campo y los objetivos son los mismos.

"El futbol americano en México es muy bueno porque se practica en las escuelas, además de que los mexicanos son más duros que los europeos", finalizó Matthew.