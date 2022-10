Comandantes no perdonan y ganan a Osos

Tres veces visitaron la zona roja y los Bears no pudieron sacar un solo punto, lo que les ayudó a cavar su tumba en el partido que arrancó la Semana 6 de la NFL. El partido de Jueves por la Noche se guardó las emociones para los últimos minutos, pues Chicago no pudo ganarle a los Commanders de Washington, quienes salieron con la victoria de 12-7, y así rompieron una racha de cuatro derrotas al hilo en la campaña.

Justin Fields (190 yardas, una anotación y una intercepción) y los Bears fallaron en tres ocasiones. En el primer cuarto le interceptaron un pase cuando estaban a cinco yardas para anotar, y cuando restaban 11:25 por jugarse en el segundo cuarto, otra vez los locales no pudieron anotar en la zona prometida. Se la jugaron en 4 y goal, en la yarda uno. Corrieron sin ganancia y se fueron de nuevo en ceros. Y la tercera y más dolorosa fue en los segundos finales del partido.

Tras fallar un gol de campo el pateador Joey Slye de Commanders, de 48 yardas, cuando restaban 1:54, Washington trató de buscar el milagro.

Fields logró avanzar las cadenas y llegaron de nuevo a zona roja.

Estaban en la yarda 5 con 52 segundos por jugarse. Corrieron para una yarda, después pase incompleto, y vino la tercera oportunidad.

Fields lanzó un pase a Dante Pettis, quien fue agarrado por Darrick Forrest antes de que llegara el balón, pero los oficiales no marcaron interferencia. Todavía tuvieron un chance más Justin mandó un pase a Darnell Mooney, quien lo tomó el balón en la línea del touchdown, pero por al no tener posición clara y caer atrás, se marcó que no había sido anotación y se quedaba a centímetros de ganar el partido.