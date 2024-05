Toni Kroos se retirará después de la Euro 2024

Toni Kroos se retirará tras intentar ganar otra Liga de Campeones con el Real Madrid y conquistar con Alemania el Campeonato Europeo que se disputará en su país.

El centrocampista, de 34 años, anunció que era una decisión muy difícil de tomar, pero que el "mejor momento es ahora.

"No quiero ir a un punto donde la gente piense por qué todavía juega, no tiene nivel, estoy en el banquillo, no disfruto. Y ahí no quiero llegar. Por eso quiero acabar en el mejor momento", añadió en el podcast que produce con su hermano.

El Madrid agradeció a Kroos y alabó sus logros con el equipo.

"El Real Madrid quiere expresar su agradecimiento y su cariño a Toni Kroos, un jugador que ya forma parte de la historia del Real Madrid y que es una de las grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial", agregó la nota.

Kroos se coronó campeón del Mundial de Brasil en 2014 con Alemania y tuvo una exitosa carrera también en el Bayern Múnich, donde ganó una Champions y tres títulos de la Bundesliga.

PUEDE SUMAR OTRA CHAMPIONS

El Madrid se medirá al Borussia Dortmund en la final de la Liga de Campeones el próximo 1 de junio en Londres. En el palmarés de Kroos lucen ya las Champions que levantó con el club blanco en 2016, 2017, 2018 y 2022, además de la que conquistó con el Bayern en 2013.

Desde su llegada al equipo español en 2014, Kroos ha ayudado a ganar 22 títulos, incluyendo cuatro Copas de Europa y cuatro Ligas. Ha disputado 463 partidos con la camiseta del Madrid, que lo describió como "un jugador fundamental en una de las etapas más exitosas en sus 122 años de historia".

"Toni Kroos es uno de los grandes jugadores de la historia del Real Madrid y este club es y será siempre su casa", dijo el presidente del club, Florentino Pérez.

En su comunicado, el club apuntó además que Kroos permanecerá para siempre en el corazón de todos los aficionados "por la excelencia de su fútbol y por ser un jugador que lo ha dado todo por esta camiseta, representando siempre los valores del Real Madrid".

El contrato del centrocampista con el Madrid terminaba al final de esta temporada y, al parecer, ambas partes habrían negociado una ampliación.

Kroos anunció en febrero que disputaría la Euro con su selección tras una petición del seleccionador, Julian Nagelsmann. Lleva casi tres años sin vestir la camiseta de Alemania, desde la derrota frente a Inglaterra en los octavos de final de la última Eurocopa.

Hace unos meses, dijo que no sabía qué haría la próxima temporada.

"Me llevó casi dos meses tomar esta decisión", declaró Kroos el martes. "También estuvo la posibilidad de jugar la Euro y después otro año más. ¿Era factible? Si le pregunto a mi cuerpo, diría que sí, pero mi mente ha decidido de otra manera y una cosa no tiene nada que ver con la otra".