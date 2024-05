Respaldan intelectuales a Xóchitl Gálvez

Ante lo que denominaron como "peligro de regresión autoritaria", 250 intelectuales llamaron a votar por Xóchitl Gálvez este 2 de junio.

Entre los promotores del voto por la candidata opositora están el poeta Gabriel Zaid, el antropólogo Roger Bartra, el historiador Enrique Krauze, el escritor Enrique Serna, el crítico literario Christopher Domínguez y la internacionalista Isabel Turrent, quienes pidieron rechazar la "uniformidad gris y autoritaria del obradorismo".

En un acto realizado en el Palacio de Minería donde Bartra habló en nombre de los intelectuales, la candidata Gálvez agradeció el apoyo.

"Vamos a ganar: yo palpo la calle, nada más que la gente pierda el miedo", dijo.

El manifiesto de académicos y literatos, leído en el evento al que llegaron 80 de los firmantes, llamó a luchar por la pluralidad democrática.

"El peligro de una regresión autoritaria ha ocasionado que fuerzas políticas y partidos de diferente orientación se hayan unido para defender la democracia. Ante esa polarización en dos bandos, instigada por el Gobierno, buscamos la pluralidad democrática que propicie el diálogo, la discusión, los pactos razonados y la tolerancia", expusieron.

"Polarizar implica que un polo hegemónico acabe por aplastar a los adversarios como si fueran enemigos. Frente a la uniformidad gris y autoritaria del obradorismo, apoyamos la pluralidad multicolor de la Oposición. Por estas razones, llamamos a votar por Xóchitl Gálvez", dijeron en la proclama.

Después de dialogar en privado con los intelectuales, Xóchitl dirigió un mensaje ante la prensa con el que dejó de manifiesto su optimismo.

"Yo palpo la calle, nada más es que la gente pierda el miedo a salir a votar, eso es todo. El número es mágico: el 63 por ciento de participación y ganamos esta elección, con todo y su amenaza, con todo y su control político", indicó.

Gálvez destacó la convocatoria de la Marea Rosa el domingo pasado en el Zócalo capitalino.

"La gente venía en camión, caminando, en transporte público, nomás vean el acarreo que va a haber el próximo 29 de mayo", alertó.

"Si ellos no acarrean, no llenan el Zócalo, porque en su candidata no hay emoción, en lo que en ella hay es instrucción, a ella la entrenaron ayer (el domingo) para llegar a decir esto, esto, esto, y no se salió del script. En mí hay emoción, pero, sobre todo, hay un reconocimiento que no puedo sin ustedes. ¡Los necesito para llegar al final del camino!".

En opinión del Canciller Jorge G. Castañeda, el abierto respaldo de la comunidad cultural a la candidatura de Xóchitl es un paso muy importante para la intelectualidad mexicana, "que no acostumbra hacer estas cosas".

"Se está enviando una señal muy importante de que la gente de la comunidad cultural -no toda, pero de una buena parte- no sólo está con Xóchitl sino que se atreve a decirlo pública y colectivamente. Porque ese es otro tema: la intelectualidad mexicana es increíblemente individualista", destacó.