Preparación de Tigres para el regreso en la Liga MX

Los Tigres regresaron a la actividad luego de quedar eliminados en la Leagues Cup y ya se enfocan en su regreso a la Liga MX.

Este viernes, el equipo que dirige Veljko Paunovic tuvo su primer entrenamiento en San Nicolás, tras el fracaso en el certamen internacional.

Los auriazules sostuvieron un partido amistoso ante la Sub 23, donde participaron los jugadores suplentes o los que no tuvieron actividad ante New York City y se impusieron 3-0, con goles de Luis Quiñones, André-pierre Gignac y Juan Brunetta.

El resto del plantel estuvo en el gimnasio del Estadio Universitario, con trabajo regenerativo tras la participación en el torneo en Estados Unidos.

Tigres reanudará su actividad en la Liga MX el 24 de agosto en el "Uni", cuando reciba a las 21:00 horas a Chivas.