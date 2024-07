La Kings League es más vista que la MLB, NBA o la MLS en streaming

La Kings League llegó para quedarse y las nuevas audiencias agradecen que existan este tipo de deportes espectáculos ya que el balompié tradicional, no lo disfrutan.

El fenómeno del futbol siete transformado en espectáculo, atrae a un mayor número de aficionados y el reto que se pusieron a largo plazo fue competirle en vistas en streaming a ligas como la NFL, MLB, NBA o MLS.

Durante el Sport Summit 2024, estuvieron Juan Carlos Hernández, director general Kings League Américas y Marc Crosas, director de competición de la Kings League Américas, quienes presentaron una graficas en las que proyectaron que el nivel de audiencia en el engagement por post y el promedio de vistas, es superior a varias ligas.

Son la segunda y la tercera liga más vista en el streaming. Los supera la NFL con 25.7 mil vistas en engagemnet y 379 mil en promedio de vistas. Américas y España con 18 mil y 17.4 mil y 248 mil y 207 mil, respectivamente. El éxito se lo deben a que entienden al público.

"Ya teníamos un camino marcado, no empezamos de cero. La Kings League España nos enseñó el camino durante un año, hemos sabido entender al público al que vamos, no porque se hicieron las cosas de una forma hay que seguir la línea al completo, entendemos al público. Por ejemplo, el tipo de artista que llegamos a escoger a la final four, no es lo mismo lo que hagas en el Metropolitano de Madrid o en el Camp Nou de Barcelona, lo que puedes hacer aquí en el Estadio Azteca. Saber atacar las audiencias a las que vamos, eso ha sido lo más inteligente y el equipo de contenido está trabajando", comentó a EL UNIVERSAL Deportes.

Desde que se creó esta liga, tanto Gerard Piqué como Miguel Layún y Marc Crosas, han dicho que no pelean con el futbol tradicional ya que son conceptos diferentes con objetivos diferentes, más que rivales son un complemento.

"No vamos en contra de nadie, somos un complemento, mis hijas entraron a ver el futbol a través de Raniza FC y Aliens. Somos un complemento, una opción más dentro del entretenimiento que es lo que debería ser el deporte en sí, que cada quien consuma lo que realmente más le apetece", señaló Juan Carlos Hernández, director general Kings League Américas, durante su ponencia.

Javier Tebas reconoce el impacto de la Kings League

Cuando se creó la Kings League en España y empezaron a acaparar la atención de la audiencia joven, Javier Tebas, presidente de LaLiga, aseguró que era un circo y que no tendría futuro. Hoy la cosa es muy distinta y ya aceptó que no sin rivales y que son una liga seria.

"Javier Tebas es un tipo suficientemente inteligente para entender que hay cosas que pueden convivir y sería poco inteligente, querer mostrarse como alguien contrario", indicó a EL UNIVERSAL Deportes.

"Hoy ha demostrado desde los mensajes que ha mandado públicamente en Twitter y redes sociales, que hay una admiración a algo que ha crecido de forma burda, de forma magistral y tampoco queremos competirle a nadie, al contrario, te lo digo yo que vivo de las dos, que trabajo en una, que comento en la otra y le doy seguimiento a la Liga MX pero también convivo con la Kings League, los más inteligente es saber el camino que tomamos y que no somos para nada rivales", finalizó.