¡Que siempre no!

{"quote":""Si bien la ley está basada en el Islam y por ello tiene sus fundamentos religiosos, no hay algún artículo que contemple dichas medidas por ondear una bandera con los colores del arcoíris. Es como si en México a alguien se le ocurre decir que no se permitirá usar coches rojos, pero si no hay ley que lo sustente no pueden aplicar ninguna medida, mucho menos la aprehensión", comentó."}