Luchadora Daniela López denuncia agresión de su ex pareja

CIUDAD DE MÉXICO.-Daniela Guadalupe López Mejía, ex seleccionada nacional de lucha, denunció al padre de su hija, el también luchador Luis Pedro Cervantes Rincón, por el delito de violencia familiar.

La luchadora tapatía, que en su trayectoria concursó en certámenes internacionales representando a México, acudió ayer a la Subprocuraduría de Justicia Alternativa de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, para interponer una denuncia en contra de su ex pareja por el delito de violencia familiar.

"Estas cosas sí pasan, no las normalicemos", externó tras la agresión recibida por parte de Cervantes Rincón, quien actualmente se desempeña como maestro de artes marciales, es el dueño de Consciencia Muay Thai Boxeo y MMA, y es miembro de la México Combat League.

"Nunca pensé que esto me fuera a pasar a mí, pero me paso es real. Lo que me hizo es inhumano, ¡no le importó que mi hija estuviera ahí! Me dejó tirada y lo último que me dijo era que eso era lo que yo me merecía. Este ser humano despreciable me violentó, es peleador profesional de artes marciales mixtas y no se tocó el corazón para lastimar a la mamá de su propia hija", lamentó.

La mujer de 25 años contó que al momento de su agresión sintió miedo, pese a su preparación en el ataque y defensa personal,

"Estaba muy asustada, no sabía qué hacer, cómo reaccionar, fue lo primero que pensé. Temía en mi seguridad, en la de mi hija", se sinceró.

"Estoy bien, estoy a salvo, ya descartamos fracturas, mi ojo está bien. Solo espero que baje la inflamación y el dolor. Ya me inyectaron, ya tomé medicamento y así va. No pinta nada bien. Me hicieron mi tomografía, sí tengo fractura de nariz y ya denuncié", anunció a sus seguidores.

En 2013, López Mejía participó en el Campeonato Mundial de la especialidad en la categoría cadetes, que se realizó en Centro Deportivo Kristalna Dvorana en Zrenjanin, Serbia, y que convocó a los mejores exponentes de la disciplina, menores a 17 años de edad.

Alejandra Romero Bonilla, atleta de lucha olímpica que logró el oro para México en el clasificatorio rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, envió su apoyo a su ex compañera.

"Muy triste y muy indignada por la publicación anterior, tengo la oportunidad de conocer a Dani desde hace muchos años. Tuvimos la oportunidad de ser selección nacional juntas y sé que es una chica súper tranquila y súper linda", externó y llamó cobarde al agresor de la ex luchadora.

Asimismo, grupos feministas, deportistas, compañeros y amigos de la víctima pidieron que se gire una orden de aprehensión en contra de Cervantes Rincón, que se aplique la justicia y que sea vetado de ejercer el deporte como enseñanza y se le expulse como miembro de ligas de lucha.