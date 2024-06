El ´Rey Europa´ ya presume 15 estrellas

La final de la Champions League es un evento en el que juegan 11 contra 11 y siempre gana el Real Madrid.

El club blanco presume ya 15 estrellas en la más prestigiosa competición a nivel de clubes, la más reciente ayer a costa del Borussia Dortmund, 2-0 en Wembley con goles de Dani Carvajal y Vinícius Jr.

En el mundo futbolístico no hay comunión más perfecta que la del Madrid con la Champions (antes Copa de Europa).

Sólo así se explica el que se haya coronado en sus últimas 9 finales, el que sume 43 años de su última derrota en un duelo por el título, el que haya sobrevivido al agobio en la primera mitad.

En el primer juego del portero Thibaut Courtois en esta Champions y en el último partido a nivel de clubes en la carrera de Toni Kroos, el técnico Carlo Ancelotti celebró su quinto título en el torneo, dos arriba de legendarios como Zinedine Zidane, Pep Guardiola y Bob Paisley.

Mucho tuvo que ver el italiano para ajustar sus piezas al medio tiempo luego del asedio del Dortmund, que lamentó la falla de Adeyemi en un mano a mano, el balón al poste en un tiro de Füllkrug y las tres intervenciones de Courtois.

Era un milagro que el Madrid no perdiera tras el primer tiempo, mas no un escenario desconocido. El cuadro alemán no aprendió la lección de los últimos años ya que equipos como el PSG, Chelsea, Atlético, Bayern Múnich y Manchester City, por citar algunos, pagaron caro al dejar con vida al cuadro blanco.

Así también ocurrió en Wembley, catedral del futbol en la que hace 11 años el propio Dortmund cayó en la Final de la Champions. Cuesta creer que un equipo tan sólido defensivamente perdiera la brújula en la táctica fija, un tiro de esquina en el que Dani Carvajal se anticipó a la marca y batió a Gregor Kobel, el portero que colgó más ceros (6) en esta Champions.

Eso es lo que necesitaba el Madrid para quebrar a un rival que se rebelaba ante el rol de víctima.

El Dortmund ya no tenía la pelota, esa que exigía a Kobel una y otra vez, ya fuera en un tiro de Camavinga o en el cabezazo de Nacho.

Vinícius, al 83´, escapó por enésima vez a su marca, pero ya la línea defensiva del cuadro alemán estaba hecha un lío y por ello clavó el segundo, para beneplácito de los madridistas.

Entonces, el silbatazo final trajo consigo escenas como el llanto de Carvajal, la seguridad de Bellingham al calificar esto como lo mejor de su vida, la visita de Ancelotti a las gradas para celebrar con su familia, la seguridad de que así como para Gary Lineker en el futbol juegan 11 contra 11 y siempre ganan los alemanes, en la Champions hasta los alemanes sucumben ante el Real Madrid.

Adiós de leyenda: Hay que ponerse de pie para despedir a Toni Kroos.

Así lo entendieron al 85´ los aficionados del Real Madrid cuando le dieron el adiós a la leyenda, quien agitaba enérgicamente los brazos en señal de agradecimiento sin poder reprimir las lágrimas en su último partido a nivel de clubes, nada menos que la final de la Champions. Y qué mejor manera de retirarse del futbol (aunque a nivel de Selecciones aún le queda la Euro) que levantando la "Orejona", sexta en su carrera y quinta como jugador del Real Madrid. Al silbatazo final, David Alaba le dedicó unas palabras y también fue emotivo el abrazo con Carlo Ancelotti y el momento en el que el casi siempre frío Toni se dio permiso para sentir, en Wembley. "Al final estoy muy feliz por irme así. No hay mejor manera", expresó Kroos.