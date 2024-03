El Madrid pondrá atención a LaLiga

El Real Madrid volverá a prestar atención a la Liga española y dejar atrás la que fue su peor actuación de la temporada.

Los líderes reciben el domingo al Celta de Vigo, cuatro días después de que fue abucheado por su afición en el estadio Santiago Bernabéu en un partido para el olvido en la Liga de Campeones ante Leipzig.

Pese a la desteñida presentación, el Madrid empató 1-1 y avanzó a los cuartos de final gracias a la victoria 1-0 en el duelo de ida en Alemania.

"La crítica cuando es merecida la tenemos que aceptar y la de hoy es merecida", admitió el técnico Carlo Ancelotti. "Los pitos al final de la primera parte son merecidos y creo que nos han despertado. Hemos jugado mejor la segunda parte. Es necesario tener un público exigente como el Bernabéu porque con los pitos nos hemos despertado en ciertos momentos en la segunda parte. Aunque estamos contentos por llegar a cuartos, tenemos que ser críticos y deberíamos haber jugado mejor".

La mediocre actuación encendió las alarmas y dejó a Ancelotti buscando respuestas para que el equipo reaccione rápidamente.

"Puede ser que me haya equivocado en la alineación", indicó el estratega italiano sobre un once que deslizó un plan especulativo. "Pero quería meter más intensidad y energía, y eso no lo hemos hecho. Ahí tenemos que mejorar y evaluar lo que no hemos hecho bien".

Ancelotti reconoció que su equipo se vio cansado y cree que el próximo parón internacional le servirá la equipo antes de los duelos decisivos de Liga de Campeones y el torneo doméstico.

"Tenemos dos partidos antes del parón. Ahí tendremos el tiempo para descargarnos mentalmente porque el equipo está cansado en este apartado", indicó. "Después del parón volveremos mejor".

Ancelotti aseguró que algunos jugadores lesionados podrían volver entonces, incluyendo el portero Thibaut Courtois y el central Éder Militão. Quien no estará disponible para los dos próximos duelos será Jude Bellingham debido a una suspensión por tarjeta roja.

El equipo está intentando apelar la suspensión para que el mediocampista inglés cumpla sólo un partido de suspensión.

LOS PERSEGUIDORES

Tras sufrir tres derrotas en cuatro encuentros, el Girona enfrenta el sábado al Osasuna, que se encuentra a media tabla, y busca recuperar el camino y poder clasificarse a las copas europeas. Tiene nueve puntos más que el Athletic Bilbao, quinto en la tabla.

El Barcelona, tercero y un punto detrás del Girona, echará de menos a los mediocampistas Frenkie de Jong y Pedri en un inusual duelo en casa el viernes ante el entonado Mallorca. Dirigido por el técnico mexicano Javier Aguirre, el cuadro balear se clasificó a la final de la Copa del Rey para enfrentar al Bilbao.

Por su parte, el Atlético de Madrid, que se ubica cuarto tres puntos detrás del Barcelona, intentará ganar su segundo encuentro consecutivo el sábado ante un Cádiz en peligro de descenso y que suma 25 encuentros sin ganar en todas las competencias.