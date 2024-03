Prohíben videojuegos a seleccionados de Italia, ¿buena idea?

Luciano Spalletti llegó a la Selección de Italia para darle la vuelta a la situación adversa que enfrenta el combinado, pues, aunque la "Azzurra" es la vigente campeona de la Eurocopa, no ha logrado clasificar a los últimos dos mundiales.

Ante este escenario, Spalletti no tuvo miramientos y una de las medidas que impuso fue prohibir los videojuegos a los hombres convocados para la Eurocopa 2024 y así tener concentraciones "como las de antes".

En conferencia de prensa, el seleccionador italiano justificó su decisión, al señalar que los futbolistas suelen desvelarse debido a los videojuegos, por lo que no dan su mejor nivel al día siguiente.

"Su profesión no debe ser perturbada. Quien quiera desperdiciar tiempo que no venga a la selección, no hay ningún contrato que los vincule con nosotros", sentenció el técnico Spalletti, quien llegó a "Azzurra" tras hacer campeón al Napoli.

Aunque esta prohibición tiene su razón de ser, como explicó el técnico, lo cierto es que los videojuegos también pueden ayudar a conseguir ciertas habilidades útiles para los futbolistas.

Beneficios de los videojuegos en el desempeño deportivo

Pese a su estigma, los videojuegos también contribuyen al desarrollo de soluciones creativas a problemas planteados y aumentar la autoestima del usuario, al encontrar recompensas con cada obstáculo superado.

Un artículo publicado en Harvard Health Publishing apunta que, en medio de una "epidemia de soledad", el gaming "puede ser un vehículo para conectar con otros", además de que proporciona herramientas para aumentar la concentración y controlar mejor las emociones bajo situaciones de estrés, como puede ser tirar un penal cuando tienes el marcador en contra.

Asímismo, en este espacio publicamos que jugadores como Aurélien Tchouaméni, del Real Madrid, han mejorado su desempeño futbolístico gracias a Be Your Best, un simulador de partidos disponible en los visores Meta Quest.

¿Muchos jugadores italianos son gamers?

En redes sociales, algunos futbolistas han dejado ver su pasión por los videojuegos, como el caso de Gianluigi Donnarumma, portero del París Saint-Germain.

En las redes sociales han salido a reducir otros nombres, como el del veterano atacante Ciro Immobile, de la Lazio, y Alessandro Florenzi, del Milan.