Será un honor enfrentar a Chicharito y Guardado: Nervo

Martín Nervo, defensa del Atlas, reconoce que, en lo personal tendrá una motivación extra cuando sea el momento de enfrentarlos en su momento.

El 18 de febrero, en el partido de la fecha 7, Atlas recibirá al León en el Estadio Jalisco, y en la jornada 17, la última de la fase regular del torneo, los Rojinegros recibirán a Chivas.

"Esa clase de jugadores top le van a dar un plus a cualquier Liga del mundo, y en este caso a la Liga MX le dará un plus importante, la verdad que será un honor enfrentarlos. Sin duda, la Liga será más vista con esa clase de jugadores que vienen del plano internacional y será para mí un honor enfrentarlos y obviamente hay que ponernos a la par de ellos", dijo esta mañana el zaguero del Atlas en conferencia de prensa realizada en las instalaciones de la Academia AGA.

Respecto a la marcha del Atlas en el Clausura 2024, en el cual en el inicio con dos partidos disputados no ha logrado ganar, al registrar un empate y una derrota, situándose en el noveno lugar de la tabla, Martín Nervo dijo que el domingo ante Bravos de Juárez deberán aprovechar que nuevamente jugarán de local.

"La verdad tenemos muchos partidos como local, estamos contentos con eso. Hemos hablado mucho del tema y llegamos a la conclusión de que eso es lo que nos falta, dar ese pasito del triunfo, creo que el equipo se ha visto bien en estos dos partidos, en el primero hasta antes de las dos expulsiones era un juego controlado por nosotros, y en el otro nos faltó el gol", indicó.

"Nunca pensé en la finalización del contrato. De hecho, debo ser el único jugador que lo resuelve en los últimos días, no es algo que me vuelve loco, y si tengo que seguir acá voy a seguir, y si no, Dios me pondrá donde haga mejor mi trabajo y donde sea mejor para mi familia y para mí. Eso lo tengo claro, así que no pienso en eso hoy en día, recién arranca el torneo y estoy muy enfocado en levantar al equipo, en que Atlas pueda volver a los puestos importantes y nada más. La verdad no he tenido ninguna charla con la directiva, así que estoy muy tranquilo", puntualizó el defensa del Atlas.