Chelsea ficha a Moisés Caicedo por 146 millones de dólares

Chelsea superó la barrera de los 1.000 millones de dólares en fichajes desde que el club de Londres fue adquirido por un consorcio de estadounidenses al adquirir el lunes al centrocampista ecuatoriano Moisés Caicedo por un monto que alcanzaría las 115 millones de libras (146 millones de dólares).

GASTO RÉCORD

Se trata de un monto récord en el fútbol británico, por encima de las 106,7 millones de libras (entonces 131,4 millones de dólares) que Chelsea pagó por el volante argentino Enzo Fernández en la ventana de pases de enero.

Tras adquirir el club en mayo a Roman Abramovich, los propietarios de Chelsea — liderados por Todd Boehly y el fondo de inversiones Clearlake Capital — se han gastado 280 millones de dólares en jugadores en el mercado de pases del verano de 2022, 350 millones en la ventana de enero y ahora alrededor de 370 millones este verano.

Es un derroche sin precedentes en busca de renovar el plantel de la manera más rápida posible.

Con Caicedo, de 21 años, Chelsea tiene la convicción de haber fichado a uno de los mejores centrocampistas jóvenes del mundo.

"Moisés posee un talento singular para el mediocampo y es un jugador que teníamos en la mira durante algún tiempo", dijeron los codirectores deportivos de Chelsea, Laurence Stewart y Paul Winstanley. "Creemos que tendrá un impacto significativo en Stamford Bridge esta temporada y en los años venideros".

Chelsea le ganó la pulseada a Liverpool para adquirir a Caicedo, quien apenas disputó una temporada completa con Brighton tras llegar procedente del club ecuatoriano Independiente del Valle en 2021. Pasó la primera mitad de la temporada 2021-22 cedido a préstamo al Beerschot belga antes de acoplarse paulatinamente al primer equipo de Brighton.

Tiene el perfil de volante de recuperación, marca asfixiante y buen toque.

Deberá encajar con Fernández para conformar un joven sociedad bajo la dirección del técnico argentino Mauricio Pochettino, quien cumple su primer año en el banquillo y ha emprendido una depuración total del plantel.

"No tuve que pensarlo dos veces cuando Chelsea me llamó. Sólo sabía que quería firmar con el club", dijo Caicedo. "Es un sueño hecho realidad y estoy impaciente de poder empezar a trabajar con el equipo".

"No espero, estoy seguro de que vamos a ganar muchos títulos con este club increíble, para poner a Chelsea donde merece estar. El equipo es muy bueno, disfruté mucho viéndolo (ante Liverpool). Los nuevos jugadores lo han hecho bien y quiero estar en la cancha con ellos. Me gusta el estilo, es muy bueno para mí y estoy seguro que me voy a adaptar muy rápido", dijo Caicedo en el sitio oficial del club.

Caicedo firmó un contrato de ocho años, siguiendo el patrón de Chelsea de largos acuerdos para alargar los costos de "amortización" de las transferencias.

Liverpool alcanzó un acuerdo con Brighton la semana pasada por el pase de Caicedo, supuestamente por 110 millones de libras (140 millones de dólares). Nunca viajó a Merseyside al inclinarse por Chelsea, que le hizo ofertas durante el verano.

Caicedo no disputó el primer partido de Brighton en la Premier, saldado con una victoria 4-1 ante Luton el sábado.

Chelsea ha compensado el enorme gasto al desprenderse de varios jugadores con elevados salarios, como N'Golo Kante, Kepa Arrizabalaga, Kai Havertz, Mason Mount y Mateo Kovacic.

Los centrocampistas son los jugadores de mayor demanda en la Liga Premier.

También el lunes, James Ward-Prowse pactó seguir en la máxima división de Inglaterra al romper un vínculo de 20 años con el recién descendido Southampton para unirse a West Ham.

West Ham ha invertido el dinero recibido por la venta del mediocampista Declan Rice a Arsenal — por 105 millones de libras (138 millones de dólares) el mes pasado — para adquirir a Ward-Prowse por 30 millones de libras (38 millones de dólares) y el centrocampista mexicano Edson Álvarez. Éste último fue transferido la semana pasada, proveniente del Ajax de Ámsterdam, por 38 millones de euros (41,9 millones de dólares).