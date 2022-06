Los pecados del Tricolor

El 31 de agosto, el Tricolor enfrenta a Paraguay, pero sin elementos que militen en Europa debido a que no es Fecha FIFA.

Así que al "Tata" únicamente quedarán 3 cotejos para medir a la plantilla que el 22 de noviembre debuta contra Polonia en la Copa del Mundo: 2 en septiembre y otro antes de viajar a Qatar.

La defensiva no corrige 3 aspectos fundamentales, que han quedado en evidencia: le ganan las espaldas, es tardía en los recorridos para las coberturas y sufre en jugadas a balón parado.

En la media, no existen las conexiones suficientes. El equipo no funciona con una doble contención en un 5-2-3, y aún no hay un cinturón lo suficientemente sólido que fortalezca la labor de Edson Álvarez.

En la delantera, ni siquiera Jiménez ha sido solución a la falta de goles. "Tecatito" nunca ha marcado diferencia con el Tri, pero se mantiene como titular por banda derecha, mientras que Hirving Lozano está lesionado y Alexis Vega tampoco luce como una solución a la falta de creatividad.