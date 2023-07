Merengue,´a todo poder´

Guadalajara, Jalisco

Andrés Iniesta es una leyenda del futbol español.

Un gol del mediocampista permitió a La Roja consagrarse como campeón del mundo en Sudáfrica 2010, lo que coronó a la generación dorada del futbol español.

Aunque desarrolló casi toda su carrera en el Barcelona, confesó que de niño hubo un momento en que "era del Madrid a todo poder".

De pequeño era del Barsa y del Albacete. Mi primer equipo era el Albacete y luego el Barsa, un día el Barsa le metió 7 goles al Albacete y me enfadé con el Barsa y tuve ahí un tiempo en que estaba ahí confuso con mi mente, y al final pues caí en Barcelona, que es donde tenía que estar", confesó Iniesta. En otro video en redes, se ve al mediocampista decir "Yo era del Madrid a todo poder". Iniesta llegó a la disciplina blaugrana en 1996 y se fue en 2018. Entre otros títulos suma 9 Ligas, 4 Champions League y 3 Mundiales de Clubes.

Lucha contra la depresión

Luego de la muerte de su amigo Dani Jarque, Iniesta sufrió de depresión en 2009.

"No tenía esa alegría o energía que tiene que ser la vida. Yo deseaba que llegase la noche para tomarme mi pastilla y descansar. Ese era el momento de más placer. "No se trata de las cosas materiales, creo que todo el mundo pasamos por esas fases y nunca nos recuperamos. Continúo yendo a terapia porque necesito arreglarme conmigo mismo. Con el tiempo, la vida te enseña que la depresión y las enfermedades mentales pueden afectar a cualquiera", dijo.

El look a lo Iniesta

Tanta es la admiración que Pedri siente por Andrés Iniesta, que hasta quería copiarle el look a rape.

"De chiquitito llegué a mi casa y decía que me quería pelar como Iniesta, pero mi padre me dijo que él no se pelaba así, que era su pelo, entonces dije que no hacía falta. "Las ganas son mías de parecerme a él; siempre he dicho que es mi ídolo y lo seguirá siendo hasta que me muera. Ojalá pueda hacer algo de lo que hizo él", contó Pedri, quien hoy usa el "8" en Barcelona, mismo número que portó Don Andrés.

La mentira de Dinho

Antes de encarar el Clásico, Ronaldinho llamó a las 3 de la mañana a Iniesta para decirle que se iría al Real Madrid, pero que no comentara nada. Ya en el vestuario del Bernabéu, el brasileño reveló su plan. "He llamado a cada uno y les he contado en confianza que me voy en junio, pero ninguno ha hablado. Después de esto he entendido que estamos dispuestos a morirnos por dentro antes que traicionarnos. Yo me quedo aquí por muchos años...Ahora salgamos al campo y vamos a darle una lección de futbol a éstos de Madrid", dijo.

´Iniesta de mi vida´

El 11 de julio de 2010, la vida le cambió a Iniesta, al marcar el gol en tiempos extra con el que España venció 1-0 a Países Bajos y levantó el único Mundial de su historia en Sudáfrica. José Antonio Camacho, ex seleccionador de España, estaba como analista en ese momento, gritando "Iniesta de mi vida".

"Se para todo y sólo estamos yo y el balón, como cuando ves una imagen en cámara lenta, para mí fue así, es difícil escuchar el silencio, pero yo en ese momento escuché el silencio y sabía que eso balón iba adentro", afirmó Andrés.