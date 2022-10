La afición sí podrá usar máscaras de lucha libre en el Mundial de Qatar 2022

En una entrevista otorgada para ESPN, Zegbe explicó: "La última actualización del Comité Organizador es que no se permitirán las máscaras, he de confesar que nosotros llevamos algunas máscaras de luchadores para preguntar si se podían usar y nos dijeron que no, no olvidemos que estamos en una región compleja, que es Medio Oriente, en su última actualización, en donde se dice qué se puede hacer y qué no, las máscaras están prohibidas".

Pero, de acuerdo a Reuters, el Comité Organizador comentó que no había una política que prohibiera el uso de las máscaras durante el torneo mundialista. Aunque sí explicó que éstas deberán quitarse al ingresar a los estadios, por motivos de seguridad.

"Las máscaras faciales completas, como las famosas máscaras de lucha libre mexicanas, obviamente tendrían que quitarse por razones de seguridad al ingresar a un estadio.