Qatar 2022 prohibirá máscaras de lucha libre en los estadios

De acuerdo con la última actualización del Comité Organizador en los objetos que no están permitidos lucen las máscaras u otro objeto que cubra por completo el rostro de los aficionados, fue como lo manifestó Alfonso Zegbe, funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores en charla para ESPN.

"La última actualización del Comité Organizador es que no se permitirán las máscaras, he de confesar que nosotros llevamos algunas máscaras de luchadores para preguntar si se podían usar y nos dijeron que no lo veían, no olvidemos que estamos en una región compleja, que es Medio Oriente, en su última actualización, en donde se dice qué se puede hacer y qué no, las máscaras están prohibidas", declaró el funcionario.