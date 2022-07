Sufrida victoria

Beth Mead anotó el único gol del encuentro e Inglaterra se impuso el miércoles 1-0 ante Austria en el partido inaugural del Campeonato Europeo femenino, frente a 68.871 espectadores en Old Trafford, un récord en la historia de este torneo.

Austria no reaccionó ante el dominio inglés.

Hábilmente, Mead envió el balón por encima de la guardameta austriaca Manuela Zinsberger a los 16 minutos. Se necesitó de la tecnología de línea de gol para comprobar que el balón había entrado en la portería antes de ser rechazado.

"Qué noche tan increíble, es grandioso comenzar el torneo con un triunfo y estoy agradecida de anotar por mi equipo", dijo Mead a la BBC. "Estaba segura que rebasó la línea, pero siempre dudas de ti misma".

El estrecho margen de victoria fue un reflejo de lo cerrado que se mantuvo el encuentro en el que Inglaterra dominó en posesión, pero no pudo crear suficientes oportunidades claras para equiparar sus claros triunfos antes del torneo ante Bélgica, Dinamarca y el campeón defensor Holanda.

El torneo de 16 equipos inició un año después de lo planeado debido a la pandemia de coronavirus. Los organizadores esperan que ayude a incrementar la creciente audiencia del fútbol femenino en Europa.

La UEFA indicó que se han vendido más de 500.000 boletos.

El anterior récord de asistencia para la Euro femenina era de 41.301 aficionados en la final del 2013 entre Alemania y Noruega en el Friends Arena de Estocolmo.

Desde que se llevó a cabo el último torneo en el 2017, Inglaterra se instaló al frente del desarrollo del fútbol femenino después de que la Superliga de clubes firmó a las mejores jugadoras del mundo e incrementó las ganancias y la audiencia de televisión. Las inglesas no perdieron ninguno de sus 15 encuentros en el último año y ahora la selección busca su primer título importante.

Austria fue una sorpresiva semifinalista en la Euro 2017, su única aparición anterior. En aquella ocasión recibió un gol en cinco cotejos y sólo cayó en una tanda de penales.

La guardameta de Inglaterra Mary Earps evitó que Austria consiguiera un punto el miércoles cuando se lanzó a los 78 minutos para detener el peligroso tiro combado de Barbara Dunst.

Inglaterra podría haber anotado más goles, pero el cabezazo de Ellen White salió abierto a los 26 minutos y Zinsberger reaccionó rápidamente tras el disparo de Lauren Hemp en el tiempo añadido de la primera mitad.

"Debimos anotar en otro par de ocasiones para hacerlo más fácil, pero en general estoy feliz. Tenemos un triunfo y no hay que subestimar a Austria —son un equipo muy organizado", comentó la seleccionadora de Inglaterra Sarina Wiegman, quien llevó a Holanda al título en el 2017. "No me siento frustrada, creo que podemos ser mejores. A veces nos precipitamos. Tenemos que ser más calmadas al final".

La selección femenina de Inglaterra inauguró la disputa por la Eurocopa con una victoria ante Austria