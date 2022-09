EU, con dudas de cara a inicio de Qatar; empata con rival del Tri

Estados Unidos llegará cojeando a la Copa del Mundo, y no solo por todas las lesiones de los estadounidenses.

Después de no lograr tiros a puerta en la derrota del viernes por 2-0 ante el No. 24 Japón, EE. UU. consiguió solo dos contra los saudíes en el puesto 53 del ranking en el último partido de preparación de los estadounidenses.

Entre sus últimos siete juegos contra naciones encaminadas a la Copa del Mundo, EE. UU. tiene una victoria, tres derrotas y tres empates, siendo blanqueado seis veces.

"Estamos jugando provisionalmente", dijo el entrenador de EE. UU. Gregg Berhalter, quien planea anunciar su lista de 26 hombres para la Copa Mundial el 9 de noviembre.

"Son tiempos de nerviosismo. La gente está preocupada por estar en la lista o no, y es un momento difícil".

Los dos resultados harán poco para calmar las críticas a Berhalter, quien dejó a Jordan Pefok, John Brooks y Tim Ream fuera de esta lista.

Los delanteros Ricardo Pepi, Jesús Ferreira y Josh Sargent se combinaron para cinco toques en el área rival durante los dos partidos, según Opta.

"Tuvimos un mejor desempeño que el último juego", dijo Pepi. "Todos tenemos que volver a nuestros clubes, ocuparnos de nuestros propios asuntos y todos estaremos listos".

Gio Reyna, a menudo lesionado, salió en el minuto 30 debido a una tensión muscular. Christian Pulisic estuvo entre cuatro cambios, regresando a la mermada alineación de EE. UU. luego de perderse el viernes por una lesión no especificada.

Pepi tuvo 13 toques y ningún tiro, el mínimo del equipo, antes de que Ferreira lo reemplazara en el minuto 59.

"Fue duro para Ricardo. No recibió muchos servicios. No tuvo muchas oportunidades", dijo Berhalter. "Así que es realmente difícil evaluar a los jugadores cuando no tienen oportunidades".

Después de perderse el torneo de 2018, EE. UU. se ha reconstruido con una de las listas más jóvenes del mundo en 56 partidos con Berhalter.

Los estadounidenses abren contra el No. 19 Gales el 21 de noviembre, se enfrentan a Inglaterra, quinto clasificado, el Viernes Negro y juegan contra el No. 22 Irán el 29 de noviembre en el más difícil de los ocho grupos por clasificación.

Estados Unidos no pudo contar con Tim Weah, Yunus Musah, Chris Richards, Antonee Robinson y Zack Steffen debido a lesiones, y Miles Robinson se perderá la Copa del Mundo debido a un desgarro en el tendón de Aquiles.

Debido a que la FIFA ha retrasado la Copa a la mitad de la temporada europea para evitar el calor del verano de Qatar, los jugadores tienen partidos de clubes hasta el 13 de noviembre y es posible que haya más lesiones.

Reyna, el hijo de 19 años del excapitán estadounidense Claudio Reyna, es un problema de salud constante. Su temporada 2021-22 se vio afectada por dolencias en las piernas, y el Borussia Dortmund ha limitado su tiempo de juego esta temporada a 247 minutos.

DeAndre Yedlin fue titular en el lateral derecho, Sergiño Dest se movió por la izquierda, Kellyn Acosta sustituyó a Luca de la Torre en el mediocampo y Pulisic sustituyó a Brenden Aaronson en la banda izquierda.

Yedlin salió cojeando en el minuto 59 después de una entrada de Saud Abdulhamid y fue reemplazado por Joe Scally.

Pulisic y Weston McKennie jugaron hasta el 75, cuando entró Aaronson en el centro del campo y Malik Tillman se hizo cargo de un flanco.

El Estadio Nueva Condomina, con capacidad para unas 31.000 personas, estaba prácticamente vacío y se podía escuchar a los compañeros de equipo gritando instrucciones.

Un espectador corrió al campo durante la primera mitad y se acercó a Dest antes de ser detenido por seguridad.

Vistiendo sus nuevos uniformes azules estilo teñido anudado, EE. UU. se probó a los 24 segundos. Matt Turner se lanzó a su izquierda para detener un disparo de larga distancia de Sultan Al-Ghannam. Turner hizo un buen bloqueo en el tiro a quemarropa de Haitham Asiri en el minuto 70 después de que el suplente de la segunda mitad Mark McKenzie fuera despojado del balón.

Arabia Saudita, que superó a EE. UU. 10-7, está en un grupo de la Copa del Mundo con Argentina en el puesto 3, Polonia en el puesto 26 y México en el puesto 12.