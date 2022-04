Hija de Maradona abre polémica por la camiseta

"No, no es ésa la camiseta que mi papá usó en el segundo tiempo. ¿Qué va a decir, que tiene la del primero sin goles? Es la que usó contra Inglaterra, hasta ahí sí. No tiene manera de comprobar que tiene la del segundo tiempo. Te voy a explicar: él no tiene la camiseta de los dos goles, pero obviamente no lo puede decir, porque la de él tiene otro valor", agregó.

Dalma dice que sabe quién tiene la playera del segundo tiempo, con la que su papá marcó a los minutos 51 y 55, aunque aseguró que no revelará el nombre.

"No la tiene este hombre (Hodge). No lo confirmé yo, lo dijo él (Diego Maradona). Me dijo '¿Cómo le voy a dar camiseta de mi vida?'", recordó Dalma.

En los próximos días la casa Sotheby's subastará la playera de Maradona, por la que se espera obtener más de 5 millones de dólares.

Azul y con el número 10 estampado en el dorsal, la camiseta ha tenido un único dueño en estos 35 años: el mediocampista inglés Steve Hodge, que cambió la suya con el "Pibe de Oro" al final del encuentro, que ganó Argentina 2-1 y ha quedado como uno de los más controversiales de la historia del Mundial.

Hodge, que la utilizó como título de su autobiografía ("The man with Maradona's shirt") y confió la camiseta al Museo Nacional del Fútbol de Manchester para su exhibición, prometió en el momento de la muerte del futbolista argentino, el 25 de noviembre de 2020, que la prenda no estaba a la venta y que tenía un "increíble valor sentimental". Pero parece haber llegado el momento adecuado.