Golean... y sin el ´Bicho´

Después de todo, Portugal no depende de Cristiano Ronaldo.

Gonçalo Ramos, un atacante de 21 años que recién el mes pasado debutó con la selección, jugó de titular por primera vez y exhibió el mismo acierto goleador de la mejor versión de Cristiano.

"Creo que ni en mis mejores sueños pude pensar en ser titular en una ronda definitoria de un Mundial", admitió el ariete del Benfica, quien admitió que Cristiano y Robert Lewandowski están entre sus ídolos de una infancia que caducó no hace mucho.

El impactante cambio de fichas ofensivas del veterano técnico Fernando Santos funcionó a la perfección, y Portugal enfrentará a la sorprendente Marruecos en los cuartos de final.

"Es momento de parar (con la polémica), no es bueno, estamos en una Copa del Mundo y me doy cuenta de que a veces la gente no es feliz con nada", dijo Santos. "En este momento, lo más importante es que en cuatro días hay un partido ante Marruecos".

Ramos abrió el marcador a los 17 minutos con un gol magistral, añadió otro a los 51 y uno más a los 67 para completar el ´hat-trick´.

"Sinceramente en el equipo nadie habló de eso (su titularidad); Cristiano es el capitán e hizo lo que siempre hace; nos ayudó y nos apoyó, no sólo a mí, sino a mis colegas", señaló Ramos. Pepe, Raphael Guerreiro y Rafael Leao añadieron los otros tantos lusos.

Cristiano, quien salió molesto al ser relevado en el partido ante Corea del Sur por la última fecha de la fase de grupos, ingresó al campo del estadio Lusail a los 74 en medio de un estruendosa ovación de los aficionados portugueses.

Para entonces, el partido estaba cocinado.