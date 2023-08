Ningún DT cambiará la dinámica del Tri, opina Carlos Vela

Aunque acepta que todo lo que sabe del Tri en la actualidad es por lo que ve en la televisión, el atacante mundialista en Rusia 2018 dice que se tiene que analizar desde lo más profundo para dar con la causa de los malos resultados en los últimos años.

"Es un tema complicado, porque para poder opinar hay que saber todo lo que pasa y no tenemos esa información. Sólo puedo decirte por lo que veo en la tele, pero eso no es todo. Hay que ver qué está pasando desde lo más profundo para que lleguen esos malos resultados. Al final ni 'Jimmy Lozano' ni Mourinho puede cambiar la dinámica de un equipo y ya decir: 'Ya está todo perfecto', porque no es así", dijo Vela a La Opinión, diario de Los Ángeles.

"Las cosas vienen de tiempo atrás y si realmente no hay un cambio o no se busca la real solución vamos a seguir igual. Puede haber un tiempo que esté mejor, que se ganen cosas y que parezca que todo es bonito, pero volveremos a caer en la siguiente cosa".

La Selección ha perdido la Nations League en dos ocasiones y quedó fuera en la etapa de grupos del Mundial de Qatar 2022, primera vez desde Argentina 1978 que quedó fuera en dicha fase.

Además, la etapa de Diego Cocca fue sólo de unos meses, aunque su interino, Jaime Lozano ganó la pasada Copa Oro. Se reporta que "Jimmy" se quedaría definitivamente en el banquillo tricolor.

Pero para Vela el problema es mucho más profundo que los entrenadores y que incluso a él le tocó ver que no se hizo nada para cambiar.

"Si realmente no hay cambios que aporten, que sean para el futuro, van a seguir sucediendo estas cosas, porque yo he vivido momentos muy buenos, buenos, regulares, malos, muy malos, y nunca se cambió. En ninguno de esos diferentes escenarios hubo ningún cambio o no se actuó de ninguna manera. Seguimos igual hasta que 'ya se ganó la Copa Oro, ya está todo bien'. Y no es así", declaró el tricolor.

Es por ello que Vela pide trazar el camino y dejar que se trabaje de cara al Mundial 2026, que será en México, Estados Unidos y Canadá.

"Al final hay que ver a dónde quieren llegar, cómo quieren llegar y trazar un camino para que todos puedan ir hacia la misma dirección y podamos ver a nuestro país triunfar, que es lo que todos los mexicanos queremos. Soy una persona muy positiva y considero que queda tiempo suficiente para mejorar y para hacer un buen papel. Para mí, pues el listón está en Qatar. Hay que buscar primero mejorar lo de Qatar y después de ahí intentar ir lo más arriba posible.

"Hay que preparar a la gente que va a estar ahí para que lleguen lo mejor posible, con las mejores armas para enfrentar ese escenario, esos partidos, y poder hacer un gran papel, que al final si ya cualquier Mundial está lleno de mexicanos, pues imagínate en este que vamos a estar en México y en Estados Unidos, que es como México. Yo creo que lo que tienen que hacer es decidir el proyecto, quién va a ser el entrenador del Mundial y dejarlos trabajar. No hay magia", opinó.