Dice Irarragorri que ascenso y descenso debe tener bases

"A mí me gusta el ascenso y descenso, pero más allá de que me guste, tenemos que ver en qué está estructurado. Cuando había un ascenso y descenso pocos jugadores se quedaban, las cuentas no daban, es algo que viene de la esencia, pero que en el mundo actual, debe tener procesos, hay que atender lo mismo que la multipropiedad, en el cómo creo que encontramos una mejor respuesta. Hay maneras, no es sólo decir sí o no, primero es cómo y después cerrar la historia", explicó.