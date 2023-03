Tiene respaldo de Fuerzas Armadas

"Llegó una etapa de mi vida en la que pensé que no iba a vivir tanto tiempo del futbol, sentía que mi carrera iba a ser corta, y cuando se me dio la oportunidad de ir al Ejército, la tomé; entré como deportista de alto rendimiento, ahí me dieron todo el apoyo, me pidieron que estuviera 6 meses para ver la formación y entrenar con el equipo", recordó.

Marylin explicó que su capacitación en las Fuerzas Armadas se centra en la parte física.

"Con los atletas de alto rendimiento es diferente, pero también hay reglas y disciplina; nos tienen entrenando solamente, a los otros soldados los tienen en las calles y es distinto. Nos tenemos que ganar los grados; si obtienes una medalla te suben, pero para nosotros, como deporte de conjunto, es más complicado. Si no podemos lograrlo por el mérito deportivo, nos toca estudiar para subir", mencionó.

La defensa de Pumas tiene 11 goles con el cuadro universitario, es una jugadora con buen toque de balón que tiene una gran efectividad en las jugadas a balón parado.

Actualmente estudia en la Escuela Nacional para Directores Técnicos, pues le gustaría dirigir a niñas en un futuro.

De pequeña apoyaba a la familia en la confección de piñatas, negocio que por años fue el sustento de su padres, ahora está alejada de ese oficio, pero lo recuerda con cariño.