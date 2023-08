Entusiasma en Tigres Femenil jugar con Real Madrid y Barsa

MONTERREY, NL

La directora técnica española atendió a la prensa previo a la semana internacional que tendrán las "Amazonas" con la visita de los clubes de su país.

"Pues bien chingón, como dicen ustedes", dijo en el Estadio Universitario con esbozando una sonrisa. "Muy feliz, llevo dos meses y medio aquí y se pasan los días volando. Feliz de poder afrontar este tipo de partidos, los he sufrido allá en España porque mi equipo de allá no era del nivel de Tigres hoy en día y me tocó goleada, pero también éramos recién ascendidas, pero pues yo súper feliz, por lo que pasa en el futbol femenil en mi país y aquí que damos pasos grandes y firmes para que se establezca esa internacionalización en todos los aspectos.

"Que vengan dos equipos como Real Madrid y Barça, pues nos hace también que nos podamos exponer a todo el mundo, a Europa también, para que seamos ahí un poco reflectores en estos momentos. Y yo, bueno, muy contenta y con muchas ganas también de que llegue el martes".





Ambos equipos españoles están en etapa de preparación para su Liga y, salvo la estrella mundial azulgrana Alexia Putellas, ningún club viene con sus seleccionadas que salieron campeonas del Mundial Femenil 2023.

LOS PARTIDOS

Martes 29 de agosto

Tigres Femenil vs Real Madrid

20:00 horas

Estadio Universitario

Viernes 1 de septiembre

Tigres Femenil vs Barcelona

20:00 horas

Estadio Universitario

JUGADORAS FELICES

Anika Rodríguez, Liliana Mercado, Maricarmen Reyes y Stephany Mayor fueron las futbolistas que hablaron sobre los partidos internacionales.

Coincidieron en que más allá de ser amistosos, es momento de mostrar el mejor nivel posible.

Anika Rodríguez

"Son amistosos, pero salimos a ganar siempre nosotras, a ganar, echar goles y que la afición pueda disfrutar de un partido como éste"

Liliana Mercado

"Desconozco el cómo lo vayan a tomar ellos, lo que sí te puedo asegurar es que nosotras lo vamos a tomar de la mejor manera y queremos dar nuestra mejor versión ahí y puede esperar lo mejor de Tigres".

Maricarmen Reyes

"Es una nueva puerta para nosotras en el futbol europeo y entre más partidos de este tipo juguemos, mejor será nuestro nivel".

Stephany Mayor

"Sabemos la calidad de jugadoras que tienen ellas y todos los partidos internacionales que tienen y es lo que nosotros estamos buscando, que bueno que Tigres y América los están buscando".