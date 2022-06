¡Cita en Torreón!

Con un elenco alterno, enfrentará a Surinam en un partido por la Liga de Naciones de la CONCACAF.

En su gira de preparación en canchas de Estados Unidos, los mexicanos vencieron 2-1 a Nigeria, luego fueron goleados 3-0 por Uruguay y empataron sin goles ante Ecuador el fin de semana pasado.

Después de esos tres encuentros, el "Tata" Martino liberó a 16 de los 38 jugadores convocados, la mayoría titulares habituales, y se quedará con 24 para el choque ante Surinam y después para una visita a Jamaica.

"En estos seis meses lo que nos interesa es ir diagramando la preparación para la Copa del Mundo, en esta circunstancia inicia la Nations League, pero todo lo que hacemos está pensado con la Copa del Mundo en mente", dijo Martino.

Aunque Martino no lo ha declarado públicamente, parece un hecho que los 16 jugadores liberados tienen ya su lugar seguro en la lista final para la Copa del Mundo y el resto peleará por hacerse de uno de los otros 10 puestos.

"En realidad se puede pensar eso, porque la mayor parte de los que fueron desafectados antes habitualmente han venido con nosotros a lo largo de tres años y medio, pero nadie puede dar nada por seguro", dijo Martino. "Quedan cinco meses por delante, todos tienen que hacer esfuerzo por ir al Mundial".

HABRÁ CONTACTO "POR ZOOM" MARTINO PLATICÓ CON ´CHICHARITO´... NADA CAMBIA

Gerardo Martino aceptó que hubo acercamientos con el delantero Javier Hernández, pero antes de dar lugar a especulaciones, lo aclara: "Esto no significa que cambie algo". "El Tata" ha tenido comunicación con el futbolista del Galaxy de Los Ángeles vía escrita, verbal y ahora se pondrán en contacto "por Zoom". Así lo aseguró el timonel del Tricolor. "No cambió nada, yo mismo lo expresé, hemos tenido un contacto hace un mes o mes y medio de forma escrita, luego verbal. Yo no tuve el alta médica para viajar y encontrarme con él", declaró.