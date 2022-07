Chuy Corona alista su retiro; inaugura clínica deportiva

A sus 41 años de edad, Jesús Corona sabe que cada día que transcurre lo aproxima a su retiro de las canchas.

Jesús Corona, portero del Cruz Azul, surgido del Atlas y que debutó en el Clausura 2003, sufrió en el torneo pasado un edema ósea del fémur de la pierna derecha que obligó a cederle la titularidad al joven Sebastián Jurado.

Con un año más de contrato, Jesús Corona, ya está prevenido para el final en el momento que llegue, por lo cual este domingo inauguró su clínica deportiva Sporthemmia, ubicada en el hospital Real San José Valle Real, en Zapopan, Jalisco.

"Es algo muy importante y que lo estuve analizando junto con mi familia. Siempre es importante tener estabilidad en lo personal, y por eso decidimos emprender este proyecto, porque sabemos que estamos cerca del retiro y queremos seguir teniendo el respaldo de una vida tranquila, y saber que durante todos estos años siempre hay un principio y un final, estoy consciente de eso. Este proyecto lo venía realizando desde hace unos años, pero por tema de pandemia no se pudo culminar en otro momento, pero para mi familia y para mí es algo muy importante, y saber que en algún momento vamos a dar un paso al costado, no sabemos cuándo va a ser, pero hay que estar preparado", dijo hoy Jesús Corona en el evento de la apertura de su clínica deportiva, en la que estuvo acompañado de familiares y amigos, así como de su compañero del Cruz Azul, Alejandro Mayorga

Jesús Corona tuvo palabras de apoyo para el arquero titular del Cruz Azul, Sebastián Jurado, quien ha cometido algunos errores en los recientes partidos.

"Solamente no se equivoca el que no está en la cancha, eso nos queda claro. Es un arquero con muchas condiciones y cualidades, al cual estimo mucho, sé que tiene una carrera muy prometedora, un futuro muy importante, y esto lo tiene que tomar como experiencia de la misma profesión, todos estamos expuestos a pasar por estos altibajos. La diferencia será cómo asimila o lo toma, y que aprenda, porque esto es importante para su crecimiento", comentó.

Jesús Corona aclaró que previo al inicio del Apertura 2022 tuvo una charla con el técnico del Cruz Azul, Diego Aguirre, sobre sus condiciones para pelear por la titularidad.

"Hemos platicado (con el técnico), él tuvo un acercamiento en pretemporada, pero en ese momento yo no estaba al 100 por ciento, hoy ya lo estoy. Es lo único que le pedí, si él tomó la decisión de que empezara Sebastián lo tenía bien merecido, y le dije que respetaría esa decisión, pero le pedí que me dejara competir una vez que me recuperara al 100", indicó.