Se enciende ´Champions´

El Manchester City avanzó de panzazo al Playoff preliminar de la Champions League (una especie de Dieciseisavos de Final) y de castigo enfrentará al Real Madrid o Bayern Múnich.

El conjunto inglés inició la última jornada de la Fase de Liga en la zona de los eliminados y se mantuvo ahí hasta el inicio del segundo tiempo de su partido ante el Brujas de Bélgica, al verse abajo en el marcador, pero en el complemento le dio la vuelta para seguir con vida.

Ayer, con 18 partidos en simultáneo se definieron a los clasificados. Tienen su pase directo a Octavos Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille y Aston Villa.

Mañana se realizará en Nyon el sorteo del Playoff, que depara posibles cruces: Atalanta o Dortmund vs. Sporting Lisboa o Brujas; Real Madrid o Bayern Múnich vs. Celtic o Manchester City; Milán o PSV vs. Feyenoord o Juventus, así como PSG o Benfica vs. Mónaco o Brestois.

CONTRA SÍ MISMO

El Feyenoord recibió la peor paliza de la última jornada de la Fase de Liga, al caer 6-1 en casa del Lille.

Así, con la moral por los suelos, el equipo se alista para enfrentar al también club neerlandés PSV Eindhoven o bien al histórico Milán.

El conjunto donde juega el mexicano Santiago Giménez arrancó en la undécima posición y con serias opciones de clasificar directo a Octavos, pero tras la humillación descendió al decimonoveno puesto.

Los ganadores de las llaves Milán o PSV vs. Feyenoord o Juventus se medirán en Octavos ante el Arsenal o Inter de Milán.

A Santi y compañía les bastaba una victoria para clasificarse a Octavos, debido a los resultados de otros juegos; en cambio, el equipo se mató con tres autogoles.