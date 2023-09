No impresiona a Vela jugar ante Messi

Los Ángeles, Estados Unidos.-A Carlos Vela no le impresiona nada jugar ante Lionel Messi.

En la víspera del juego de la MLS entre Inter Miami y LAFC, el delantero mexicano dice que él piensa en ganar sin importar quién esté enfrente.

"No (no me motiva enfrentar a Messi). La verdad es que para mí poder jugar, estar sano, estar disponible para mi equipo, es mi motivación. Y poder ir cada fin de semana, a cada partido, para demostrar que soy un buen jugador.

"No me importa quién juegue contra mí o contra quién voy a hacer algo. Yo quiero ganar, quiero jugar bien, quiero hacer lo mejor para mi equipo. Me da igual el rival, me da igual quién esté adelante", declaró Vela.

Vela también aprovechó para recordar que Zlatan Ibrahimovic tuvo un gran paso en la MLS, pero no ganó nada, a diferencia de Messi.

"Zlatan dominó, pero no ganó nada. Messi, en menos tiempo, ha ganado. No son cosas que se puedan comparar porque son jugadores diferentes, en situaciones diferentes", declaró.

El cuadro angelino es el campeón defensor de la MLS, mientras que los de la Florida, monarcas de la Leagues Cup, son décimo cuartos de su conferencia, por lo que está necesitado del triunfo.

Miami, invicto en 10 juegos desde que llegó Messi, tiene 22 puntos en la Conferencia del Este, a 11 de la zona de calificación. El LAFC es segundo del Oeste con 40 unidades.