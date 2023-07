Andrés Vaca llora por el título de México en la Copa Oro

Un gol de Santiago Giménez en los últimos minutos del partido le permitió a la Selección Mexicana ganar 1-0 a Panamá y con eso conseguir el título de la Copa Oro el domingo por la noche en el SoFi Stadium.

La victoria del Tricolor causó alegría en miles de aficionados, pero también en el narrador de Televisa Andrés Vaca, quien rompió en llanto mientras llevaba la crónica con su voz de la final de esta competencia de selecciones de la Concacaf.

El video de su narración lo compartió él mismo en sus redes sociales, con el siguiente mensaje: "Una disculpa para aquellos que piensan que exageré. Nunca en mi vida había narrado un título de México y fue algo que siempre soñé desde niño. Genuinamente me emocioné a tope".

Tras publicar el video en el que se ve cómo le salen las lágrimas, Andrés Vaca se defendió de algunas críticas que le hicieron por esa situación.

Un usuario le escribió: "No mames como vas a llorar con una copa oro Andrés jsudidoduusiakauaoaa me caes bien pero chtm esa pinche copa mediocre no le emociona a nadie. Ustedes mismos fomentan la mediocridad llorando por ganarle a Panamá", a lo que el comentarista de TUDN le respondió: "Lo soñé desde niño, narrar un campeonato del Tri. Cuando eres narrador sueñas con relatar momentos así. Y hoy mientras gritaba sentí eso. La atmósfera del estadio, el desahogo (con la voz), todo. Es un sentimiento desde el micrófono".