La Kings League, a detalle

CIUDAD DE MÉXICO

El torneo surgido de la imaginación de Gerard Piqué (leyenda del Barcelona y de la Selección española) y del streamer Ibai Llanos, es todo un éxito en España y en varios rincones del mundo, y eso que la mayoría de sus futbolistas provienen del llano o de bajas divisiones del futbol ibérico.

La Kings League es una competencia de futbol, pero que lleva el show más allá de la cancha.

Sus presidentes son reconocidos streamers como Ibai Llanos o la mexicana Rivers, varios de sus futbolistas se ganaron una oportunidad al más puro estilo de los reality shows, el espectador participa activamente en la toma de decisiones, en particular al reglamento de la competición, además de que no hay limitantes en las transmisiones de los juegos y por ello uno puede enterarse de las pláticas entre jugadores y técnico o bien de las interacciones con los árbitros, quienes todo el tiempo portan una cámara de video y un micrófono.

El torneo, creado por Gerard Piqué e Ibai Llanos, pretende ser una alternativa al acartonado futbol actual, cada vez menos visto por las nuevas generaciones.

Por eso, los presidentes de los 12 equipos son auténticos influencers: Ibai Llanos tiene 16.7 millones de seguidores en Twitch, Sergio "Kun" Agüero presume a 11.7, en tanto que la mexicana Rivers tiene 6.3.

Mientras la Superliga de Florentino Pérez alzó la mano como una alternativa al mercado del futbol profesional, Gerard Piqué amenaza con quitarle audiencia a los dueños del balón y eso que utiliza a muchos futbolistas de llano.

¿Cómo nació?

En el 99 Sushi Bar, especializado en alta cocina japonesa, Gerard Piqué y su amigo Ibai Llanos conceptualizaron la Kings League.

Ahí, entre tempura de langostino tigre troceado y gunkan de cangrejo real -y otros platos estelares del restaurante- pusieron las bases de una peculiar competencia de futbol 7 en la que el espectáculo no se limitara sólo a los goles.

Para empezar, había que devolverle el protagonismo al fan, no sólo verlo como un simple espectador.

El usuario estableció las reglas de la competencia; no es casualidad que algunas parezcan extraídas de un videojuego.

Además, cualquiera podría aspirar a formar parte de uno de los 12 equipos.

Primero se abrió una convocatoria para que los candidatos enviaran en un video sus destrezas, luego se realizó un Draft para elegir a los 120 jugadores.

Para atraer a las audiencias más jóvenes, se le dio la presidencia de los clubes a reconocidos streamers o ex futbolistas.

En una era en la que la oferta de entretenimiento es gigantesca, Piqué e Ibai entendieron que un nuevo producto sólo sobreviviría si es disruptivo.

¿Por qué ha tenido tanto éxito?

La Kings League es un reality show.

En una época en la que los jugadores están más cerca de parecer modelos de televisión que futbolistas de llano, el torneo de Piqué e Ibai rompe esas barreras.

Primero se le dio un cañonazo a la intimidad del juego. No hay secretos: así como un micrófono capta las indicaciones de los técnicos a sus jugadores, los árbitros portan una cámara para que se publiquen las interacciones con los futbolistas: "Pablo (Zabaleta), sólo te pido una cosa, que no me chilles", le dijo un silbante al ex mundialista argentino.

Se transmite incluso un debate entre todos los presidentes y en el que participa el propio español campeón mundial en 2010.

"Se nos ocurrió un producto que fuera futbol, pero distinto. Acceder a los vestuarios, escuchar a los entrenadores, negociar con los propietarios", dijo Gerard Piqué a Marca.

Hay un despliegue audiovisual gigantesco, con cámaras por doquier y entrevistas e historias antes y después de los partidos.

De igual modo, se abrió una ventana para plantillas dinámicas, es decir que además de los 10 jugadores registrados por equipo, se puedan contar con ciertos invitados que aumenten el interés por el torneo, como cuando Ronaldinho o Javier "Chicharito" Hernández jugaron para el Porcinos FC presidido por Ibai Llanos.

¿Cuál es su sistema?

Como en el futbol tradicional, gana el equipo que anote más goles, los saques de banda se realizan con la mano y los de esquina con el pie, además de que cada club tiene un presidente y un entrenador.

Lo seductor de la Kings League está en sus diferencias con el balompié profesional.

Se juegan dos tiempos, de 20 minutos cada uno. En el saque inicial, el balón está en el centro de la cancha, pero los jugadores parten desde su portería en un sprint para ver quién llega primero al esférico y así comience el primer ataque.

Al 18', se lanza un dado (carta de la Liga) y dependiendo del número que caiga, del 1 al 5, se juegan los últimos minutos en un 1 vs. 1, 2 vs. 2 y así sucesivamente, sin que haya portero; el seis fue sustituido por el logo de la Kings League, así que de caer dicha cara, se disputará un 1 vs. 1, pero con portero incluido.

Al minuto 38, nuevamente se detiene el duelo porque, desde ahí hasta el final, los goles valdrán doble.

Además, cada equipo saca al comienzo del juego una tarjeta especial, sí, como un ítem en los videojuegos, que se utilizará de manera estratégica durante el partido: gol doble (durante dos minutos); sanción (expulsar dos minutos a un rival); shoot-out (mano a mano en cinco segundos para anotar); penal (tiro directo desde el manchón); robo (quitarle su carta al rival) y comodín (cualquiera de las anteriores).

Si ambos presidentes de los equipos están en la arena y concuerdan, podrán tirar un penal durante el juego.

Se dan tres puntos por victoria, uno por empate y uno extra al ganador de los shootouts, como en la antigua MLS.

Hay sustituciones ilimitadas. La tarjeta amarilla deja al equipo con uno menos por dos minutos, mientras que la roja durante cinco.

Se juegan dos splits (o torneos) por año calendario: invierno y verano, con 11 jornadas y luego una ronda de playoffs, con un Final Four para decidir al campeón.

Ya se disputa esta etapa con "El Barrio" en busca de mantenerse en el trono.

¿En dónde se puede ver?

Los seis partidos se juegan en domingo, pero como todos se desarrollan en la Cupra Arena -un pabellón deportivo en la zona portuaria de Barcelona-, no se empalman entre sí.

Los juegos se transmiten a través del canal de Twitch de la Kings League, aunque también pueden verse por YouTube, TikTok y en los canales de los streamers participantes.

No hay venta de boletos al público, así que todos los asistentes son invitados.

Los organizadores no tienen ingreso por taquilla, salvo cuando fue el Final Four del primer torneo, celebrado en el Estadio Camp Nou (del Barcelona), evento que convocó a 92 mil 522 espectadores, ávidos de conocer el desenlace del show.

En streaming hubo una audiencia de 2 millones de usuarios.

A lo largo de la semana se transmiten diferentes programas, incluso uno en el que los árbitros explican sus decisiones polémicas.

Mediaset España llegó a un acuerdo para transmitir cada jornada el partido más atractivo de la Kings League y de la Queens League, porque dado el éxito de la primera, la competencia ya se abrió también para las mujeres.

¿En qué es diferente a una Liga estándar?

A Gerard Piqué le gusta el dinamismo. La Kings League es todavía una competencia experimental, en donde se cambian las reglas como si fueran prendas del clóset.

Se estableció que entre cada uno de los torneos, llamados splits (invierno y verano), los equipos intercambien a cinco jugadores.

Los clubes dispondrán de dinero ficticio, 100 millones de euros de presupuesto, para realizar fichajes y pagar sanciones.

Esas y más situaciones orillaron al presidente de LaLiga, Javier Tebas, a calificar la Kings League como un circo.

¿Cómo respondió Piqué? Publicitó a un "joker", nada menos que un payaso que sería refuerzo del Kunisports, el equipo de Sergio Agüero; se desveló la identidad del personaje a minutos del partido, con la sorpresa de que el misterioso clown era nada menos que el propio "Kun".

¿Qué empresas patrocinan a esta Liga?

Sin ganancias por taquilla y aún en pañales en cuanto a la venta de derechos de transmisión, ¿cómo se financia la Kings League?

El diario El Confidencial detalla que los patrocinios aportan el 90 por ciento de los ingresos.

Infojobs es el patrocinador principal, por eso su nombre acompaña al de la Kings League.

Cupra es el otro gran socio comercial, por eso así se bautiza la arena donde se juegan los partidos. Grefusa, iq option, Spotify, Simyo, Adidas, Mahou, Xiaomi, Shukran, Imagin y Casio también inyectan recursos, así como Port de Barcelona.

Además, se introducen nuevas marcas con cierta frecuencia.

¿Qué sigue para la Kings League? Hay un plan de expansión para que haya una competencia en varios países, como México o Inglaterra, y que después los distintos campeones se midan entre ellos en un torneo al estilo de la Champions League.