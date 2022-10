¡Siguen vivos!

Gerrit Cole dio a Nueva York lo que necesitaba, siete sólidas entradas, y Harrison Bader conectó un cuadrangular de dos carreras para que los Yankees salvaran su temporada al forzar el quinto y decisivo juego de la Serie Divisional de la Liga Americana con una victoria 4-2 sobre los Guardianes de Cleveland en el Juego 4, el domingo por la noche.

"Esta serie definitivamente no ha terminado y tenemos objetivos más grandes", dijo Cole. "Pero definitivamente que me estoy dando la divertida de mi vida, lo adoro y no puedo esperar para seguir".